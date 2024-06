Riforma fiscale, Lollobrigida: con sistema più omogeneo aumentato investimenti agricoltura e acquacoltura. VIDEOINTERVISTA

“Io credo di dover ringraziare il viceministro Leo perché con il suo lavoro in questi mesi ha ovviamente puntato a rendere omogeneo un sistema fiscale, garantendo certezze. E garantendo anche nel settore dell'agricoltura e dell'acquacoltura alcuni benefici che verranno riportati da un modello di natura fiscale che è più leggero e quindi più incentivante ad investire, specialmente sull'innovazione, sulla qualità e sulla produzione che vede nella nostra nazione un'eccellenza. L'italia intanto, negli ultimi 18 mesi ha invertito la rotta investendo sull'agricoltura e sulla acquacoltura più di qualsiasi altro governo da sempre. Io ho raccolto una sfida da questo punto di vista e credo che non ci sia nessuno che possa obiettare rispetto ai numeri che sono oggettivi, ma anche alle azioni come quella messa in campo dal viceministro Leo che puntano all'innovazione, puntano attraverso la fiscalità a garantire una equità che serve a aumentare le nostre produzioni.”

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida a margine del convegno organizzato da Confagricoltura su "La riforma fiscale e lo sviluppo delle attività agricole innovative e delle agroenergie".

“Questo è il cambio di rotta sostanziale che l'Italia sta facendo e che oltretutto sta animando nei consessi internazionali. Quello europeo sicuramente, ma anche nel G7. La presidente Meloni ha sottolineato l'importanza della sicurezza alimentare, garantita anche dalla qualità dei prodotti. L'Italia è una nazione piccola, una nazione che ovviamente non ha nel suolo la sua risorsa principale, ma nella capacità di trasformazione, di produzione e quindi avere la possibilità di strumenti che ti permettono un miglioramento anche dei quantitativi mantenendo però l'eccellenza in termini qualitativi è una sfida per l'Italia vincente.

E poi ci sono gli agricoltori di mare che sono gli acquacoltori. Un'altra normativa che abbiamo modificato è quella della 102 che prevedeva interventi solamente per gli agricoltori intesi in senso tradizionale ed ampliandola ai pescatori. Quindi oggi vediamo il sistema produttivo della qualità del nostro cibo essere sostenuto dal nostro Governo e le azioni che vengono portate avanti passo dopo passo rendono l'Italia più competitiva. Questo è l'obiettivo che ci poniamo e anche i dati che stanno emergendo sono dei dati esaltanti. Abbiamo oggi un dato che viaggia tra il +14% e +20% di aumento dell'export delle nostre produzioni principali legati al sistema alimentare.”