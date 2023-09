Lollobrigida: incentivare studenti a restare in Italia e creare opportunità lavorative

“Congratulazioni ai vincitori del premio e a chi, con entusiasmo, ha partecipato a questo concorso con la propria tesi di laurea. Il valore di queste ricerche, infatti, rappresenta la base per trattare temi importanti, come ad esempio la sicurezza alimentare”. Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida intervenendo al premio “Pesca e acquacoltura sostenibili: dalla governance alla filiera”, indetto da Legacoop Agroalimentare in collaborazione con Randstad Italia. Nel corso dell’evento, questa mattina nella sala Cavour del Masaf, sono stati premiati i dieci laureati vincitori. L’iniziativa è realizzata nell'ambito del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024, annualità 2023.

“La risposta per raggiungere la sicurezza alimentare non può essere quella di trasformare il modello di produzione allontanandolo dalle attività tradizionali come pesca, agricoltura e allevamento. È importante mettere al centro la ricerca, incentivando così le nuove generazioni di studenti a restare in Italia anche dopo la laurea creando nuove opportunità lavorative”, conclude il ministro Lollobrigida.