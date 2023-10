Lollobrigida: governo ha posto al centro il settore primario. Piano Mattei, investire in Africa per produzioni di qualità e quantità

“Si sta tornando a parlare di agricoltura questo è il primo dato rilevante io credo che non solo per merito di un Governo che ha scelto di investire su agricoltura, allevamento e pesca come soggetti primari della nostra economia che nella definizione lo erano già prima ma nei fatti erano meno attenzionati di quanto meritano anche per le contingenze internazionali. Noi abbiamo vissuto a lungo con alcune certezze che sono improvvisamente crollate la pandemia ci ha insegnato che la libertà si può perdere anche senza aver commesso crimini e l'aggressione della Russia all'Ucraina ci ha insegnato che affidarci a filiere lunghe non solo in termini chilometrici, ma in termini di differenza di valore che vengono viene dato al sistema democratico può mettere in crisi il tuo sistema produttivo.”

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida nel corso dell’inaugurazione a Verolanuova in provincia di Brescia della più grande vertical farm d'Europa.

“Noi per tanti anni come Europa abbiamo ragionato che era meglio pagare meno le merci che portavamo da fuori senza produrle con le regole che noi abbiamo che fanno crescere il prezzo di produzione. È evidente che se hai un sistema di welfare che si regge su l'imposizione fiscale, se hai il rispetto per la sostenibilità ambientale e rispetti i diritti dei lavoratori, paghi di più la produzione rispetto ad altre nazioni che possono permettersi di venderti le merci a molto meno. Però arriva il giorno in cui un uomo solo può, con un interruttore, spegnere il tuo approvvigionamento energetico oppure decidere il prezzo facendolo crescere esponenzialmente, oppure interromperti le catene di approvvigionamento alimentare e questo mina la libertà degli Stati e di conseguenza dei cittadini. Questo ha cambiato la prospettiva e oggi si deve tornare ad investire sul settore primario, sulla produzione, sul sostegno alle nostre imprese per garantire il nostro sistema civile, sociale e la nostra civiltà in quanto tale.

Nel merito di questa Vertical Farm “ ci rende orgogliosi il fatto che gli imprenditori italiani, come Battagliola, abbiano guardato avanti e abbiano avuto la capacità di raccogliere le sfide dell'innovazione che serve a migliorare ad affrontare il tema della sostenibilità ambientale tenendo presente gli altri pilastri, quello della sostenibilità economica e di reddito per le imprese che danno lavoro. Questo non bisogna mai dimenticarlo. Chi crea lavoro in laboratorio non esiste. Esiste chi crea lavoro facendo l'imprenditore e facendo crescere la sua azienda, il suo reddito, ma anche quello delle persone che possono lavorare con lui. E questo dà un equilibrio sociale ed è utile a garantire una sostenibilità complessiva del nostro sistema produttivo. Quello che oggi io leggo in un'iniziativa di questa natura è motivo d'orgoglio da una parte, ma anche consapevolezza che sia sulla strada giusta quella di impattare meno sull'ambiente, riuscire con una serie di iniziative collegate a questo modello di produzione, a ridurre gli elementi che possono essere dannosi.

Gli agrofarmaci sono indispensabili, io dico, per contrastare le fitopatie nell'agricoltura tradizionale con questo modello vengono azzerati sostanzialmente. Viene diminuita con un'agricoltura di precisione l'utilizzo dell'acqua quindi un bene prezioso che oggi scopriamo come gli eventi siccitosi sempre più frequenti diventa un elemento da proteggere e garantire. Ci sono una serie di modalità di produzione energetica che permettono di dare a questo tipo di iniziativa uno spessore che va oltre la produzione, ma che crea un virtuoso circuito che dà adito, accanto all'agricoltura tradizionale, a immaginare un'agricoltura futuribile con una diminuzione del consumo del suolo, con una diminuzione di produzione energetica, con una diminuzione di utilizzo dei fitofarmaci ma garantendo un prodotto di qualità. Quindi è una sfida particolarmente interessante sulla quale evidentemente la politica deve investire perché è un meccanismo che prepara. dell'Agricoltura, del futuro.

Sul piano Mattei:

“Questa suggestione data da una persona come Mattei che guardò all'Africa come continente da valorizzare è stata recepita da Giorgia Meloni e ha posto come indirizzo una pianificazione che non riguarda evidentemente solo l'Italia. L'abbiamo posta all'attenzione delle altre nazioni europee. Ma la stessa cosa che ho fatto nel G20 in India anche noi ministri e la stessa cosa faremo nel G7 che si svolgerà in Italia il prossimo anno. Che cosa accade? Noi abbiamo un continente, per esempio importante come l'Africa, che ha oggi il 65% dei terreni arabili del pianeta, ha produzioni energetiche potenziali molto elevate, ha acqua in quantità in profondità e dei costi di estrazione molto rilevanti.

Ma noi possiamo investire dando supporto all'Africa perché si sviluppi una produzione quantitativa che gli garantisca una possibilità di dare cibo ai propri cittadini. Ma attraverso questo tipo di modello si può realizzare anche la seconda sfida e quella di dargli produzioni qualitativamente elevate che possano inserirsi nei mercati e questo permette di garantire anche una redditività dell'impresa e una crescita delle economie di quelle nazioni.

Perché ci sia un mondo nel futuro nel quale noi crediamo, in cui le persone non siano costretti ad emigrare, possano scegliere se andare a lavorare in un altro posto. Ci mancherebbe altro. Anche noi abbiamo e incentiviamo l'immigrazione legale, ma contrastiamo una immigrazione illegale e non regolata che è la prima nemica di un flusso che permette di garantire le produzioni anche alle nostre imprese, forza lavoro della quale non ci possiamo approvvigionare sul piano interno. Quindi, questa sfida è senza dubbio una sfida che va raccolta. Noi dobbiamo garantire ai Paesi in via di sviluppo è quello che vorremmo provare a fare che stiamo mettendo in condizioni anche già adesso con accordi bilaterali con alcune nazioni.

Produrre quantità produrre qualità attraverso tecnologie avanzate che oggi noi possediamo come Paesi sviluppati. Formazione. Garantire anche a quelle nazioni che non hanno tra virgolette uso questo termine improprio ma nel DNA culturale una predisposizione all'agricoltura. Noi abbiamo i cartaginesi e gli egiziani che l'agricoltura l'hanno inventata quindi loro sanno come si fa agricoltura devono solo avere le tecnologie sufficienti. Nelle aree invece del Sahel e dell'Africa centrale, per esempio, dove l'agricoltura non è stata mai un'attività rilevante per quei popoli, è più difficile va invece inserito un livello formativo che punta in qualche generazione a metterli in condizione di essere in grado di produrre, produrre bene in quantità e qualità.

Ma certamente perché ripeto è una tecnologia che permette di utilizzare al meglio l'acqua una delle risorse più rilevanti utilizzare al meglio l'energia produrla perché è evidente che i Paesi equatoriali hanno una predisposizione all'utilizzo del solare più avvantaggiata dalla presenza di una insolazione maggiore rispetto ad altre aree del mondo.

Mi permetto di augurare davvero a l'impresa e a tutti quelli che vi lavorano che io spero siano sempre di più perché quello che noi dobbiamo tornare a fare è guardare all’economia reale. A quella che produce posti di lavoro e sono orgoglioso che il nostro Governo in un anno abbia permesso anche in questa nazione di toccare dei record sull’occupazione. Un’attenzione nuova data al mondo dell’agricoltura e anche alla promozione della qualità che è il nostro valore aggiunto. Noi difendiamo la qualità perché garantisce benessere fico e quel benessere economico di cui c’è bisogno. Creare ricchezza significa poterla ridistribuire. Gli altri metodi li hanno già provati, da una parte indebitando questa nazione fino al collo, dall’altra svendendo i nostri asset strategici. La terza opzione, quella che abbiamo scelto, è investire sulla crescita dell’impresa, creazione del lavoro e di ricchezza e sostegno ai più deboli.