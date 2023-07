Lollobrigida: lavorare per generazioni future preparate a politica e amore per italia

“Dobbiamo lavorare per avere generazioni preparate ad affrontare il tema della politica basandosi su valori di riferimento, su un grande amore per questa nostra Italia, sulla capacità di guardare ai grandi principi e battersi per questi. Momenti come questo sono un grande stimolo. I ragazzi devono discutere di quelle che devono essere le prospettive per il futuro. È il miglior modo per dare un senso ad una politica alta. Crediamo che qui a Fenix questi principi siano affrontati a 360 °, grazie a dibattiti tra persone che condividono un'impostazione aperta al confronto con chi la pensa diversamente”. Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine dell’evento Fenix, quarta edizione della festa di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia, in corso al laghetto dell'Eur a Roma .

"Ieri a Genova, insieme al ministro Crosetto e ad altri colleghi, sull’Amerigo Vespucci, il vascello più bello del mondo, abbiamo inaugurato il viaggio di partenza di questa imbarcazione che sarà uno strumento che porterà in giro i valori dell'Italia che, nel tempo, attraverso contaminazioni, confronto, ricerca e innovazione abbiamo saputo creare. Ma proporrà, soprattutto, quell'elemento che distingue l’Italia, la qualità, che racchiude il nostro modello di produzione e di trasformazione, il nostro modello culturale del quale hanno tanta fame e sete sul pianeta. I nostri imprenditori possono rispondere a questa esigenza e possiamo dare ricchezza alla Nazione, ma anche benessere al resto del pianeta”, aggiunge Lollobrigida.

“Vorremmo difendere questo valore che molti, purtroppo, tentano di copiare, non nei contenuti ma solo nella forma. L'Italian sounding rappresenta un richiamo all'italianità che però non corrisponde alla qualità che, invece, i nostri prodotti possono dare alle persone. Difendiamo il Sistema Italia informando, raccontando cosa c'è dietro un prodotto realizzato in Italia. Anche oggi, alla FAO, spiegherò che difenderci dall'Italian sounding significa tutelare le nostre produzioni".

“Sul mondo dell'agricoltura, in particolare, - conclude - siamo riusciti a creare relazioni trasversali. Ho riunito tutti gli ex ministri dell'Agricoltura della storia repubblicana per confrontarci sulla necessità di estrapolare alcuni temi portanti della nostra economia, della nostra cultura che non devono entrare nella bagarre politica. Serve continuità nella difesa del sistema Italia, a prescindere da chi vince le elezioni. Questo garantisce una stabilità su alcuni principi, come accade in altre Nazioni"