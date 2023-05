Lollobrigida: scommettiamo sul futuro dell’ippica, al Masaf direzione specifica per rilancio

“Penso che l'Italia debba primeggiare in tutto, anche in un’attività spettacolare come questa che mette il cavallo al centro. Intorno a questo mondo c'è lavoro, qualità, propensione a vincere e merito. Chi si impegna di più riesce ad arrivare più lontano. Dobbiamo scommettere sul futuro dell'ippica italiana e stiamo lavorando per rilanciarla”. Lo dichiara il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, intervenuto oggi al 140° Derby Italiano del Galoppo.

“Nel Ministero abbiamo creato una direzione specifica che avrà il compito di verificare il percorso degli ultimi 30 anni, individuare cosa poteva essere fatto meglio e cercare di operare per riuscire ad invertire la rotta”, ha aggiunto Lollobrigida, perché “vorremmo che giornate come questa diventassero sempre più numerose, durante l’anno, in Italia”.