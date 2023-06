Lollobrigida: tavolo con Bangladesh per formazione immigrati e corretta inclusione

“Un altro passo avanti sulla formazione degli immigrati provenienti dal Bangladesh si è registrata oggi, nel corso del bilaterale che ho avuto con il collega Mohammad Abdur Razzaque a Hyderabad, nel corso dei lavori del G20 in India”. Lo dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

“Organizzare corsi formativi prima delle partenze è la strada per promuovere un processo di integrazione in Italia, affinché gli immigrati regolari possano conoscere le tecnologie e i metodi di produzione italiani. Allo stesso tempo, abbiamo chiesto di rendere più semplici le regole per il rimpatrio di chi arriva illegalmente nella nostra Nazione o di chi ha commesso un reato”, spiega il ministro.

“L’impegno è quello di creare un tavolo di lavoro composto dai Ministeri dell'Agricoltura, del Turismo e degli Interni di Italia e Bangladesh, per contrastare il fenomeno di flussi irregolari causati principalmente dalla povertà. Il Governo Meloni lavora affinché questo modello di collaborazione possa diventare un esempio di corretta inclusione e di collaborazione tra Stati, per dare a tutti gli immigrati la possibilità di ottenere quella formazione che può trasformarsi in un valore aggiunto per i loro Paesi e per l'Italia”, conclude Lollobrigida.