Lombardia, Beduschi: bene stop da Europa a direttiva che paragona stalle a fabbriche

Il voto della commissione Agricoltura europea che di fatto evita un folle paragone tra gli allevamenti bovini e le industrie in tema di emissioni è un atto di giustizia per le quasi 15.000 stalle lombarde, sulle quali pesava un assurdo paragone con le fabbriche che rischiava di comprometterne il futuro, a vantaggio di Paesi che adottano standard certamente meno restrittivi di quelli italiani e che non vedono l'ora di aggredire il nostro mercato agrialimentare". Lo dichiara l'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, commentando l'esito del voto della commissione Agricoltura dell'Eurocamera, in merito alla proposta di revisione della Direttiva sulle emissioni industriali.

"La commissione Agricoltura - prosegue l'assessore Beduschi - ha preso una decisione di buon senso, che ora deve essere ribadita anche in sede di commissione Ambiente, scongiurando ciò che suonerebbe come uno schiaffo per il nostro settore zootecnico, che tra l'altro sta mettendo in campo uno sforzo straordinario verso una maggiore sostenibilità delle sue attività, come dimostrano le performance di riduzione di ammoniaca e gas serra registrati negli ultimi anni".