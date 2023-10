Lombardia, Beduschi: un milione di euro ad aziende agricole che riducono emissioni

Regione Lombardia finanzierà attraverso un bando da un milione di euro le aziende agricole che attueranno azioni per ridurre le emissioni, contribuendo al miglioramento della qualità dell'aria e anche delle acque. Lo annuncia l'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.

"Si tratta - dichiara Beduschi - di un ulteriore sforzo per aumentare la competitività della nostra agricoltura e allo stesso tempo stimolare il settore ad aumentare la sua vocazione 'green', promuovendo un modello di sostenibilità ambientale ed economica, che può e deve andare di pari passo con una gestione sempre migliore delle risorsa naturali".

Negli ultimi 5 anni Regione Lombardia ha destinato a questi interventi più di 6 milioni di euro, finanziando 135 aziende agricole. "Vista l'importanza di queste politiche - precisa, a riguardo, Beduschi - mi impegno a trovare nuove linee di finanziamento per alimentare ulteriori possibilità di sostegno economico per le aziende".

COME PARTECIPARE AL BANDO - Le domande per il bando potranno essere presentate sul portale regionale dal 9 ottobre al 21 dicembre da imprenditori individuali, società agricole di persone o imprese associate. Regione Lombardia cofinanzierà tre tipologie di spesa, coprendo il 65% dell'investimento per le prime due e fino all'80% per la terza (sempre all' 80% nel caso di imprenditori sotto i 41 anni).

"Le imprese - prosegue Beduschi - potranno infatti acquistare macchine o attrezzature che permettano l'incorporazione simultanea nel terreno di affluenti o digestato nella fase di distribuzione, o apparecchiature e software che consentano una gestione mirata degli elementi nutritivi in campo. Oppure, provvedere alla copertura delle strutture di stoccaggio degli affluenti da allevamento e, infine, acquistare impianti di trattamento degli effluenti che consentano il recupero di elementi nutritivi, permettendo una migliore gestione delle acque e arrivando a consentire il loro scarico in corpo idrico superficiale".

"Con questo provvedimento - conclude Beduschi - Regione Lombarda prosegue il suo percorso di accompagnamento dei suoi agricoltori verso un'innovazione sana, che non serve solo a rispettare regole sempre più stringenti in tema ambientale, ma che diventa un volano di competitività per le aziende e per la qualità dei prodotti che ci offrono".