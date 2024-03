Lombardia. Pfas, Vallacchi e Negri (Pd): Serve Comitato tecnico per affrontare la situazione, prima che diventi emergenza

“Da mesi il Gruppo regionale del Pd sta lavorando sul tema della presenza dei Pfas – le sostanze per e poli fluoroalchiliche, persistenti nell’ambiente e critiche per la salute umana e animale – nelle acque potabili della Lombardia. Per questo, dopo l’audizione in Commissione Ambiente della scorsa settimana, oggi abbiamo depositato una mozione che chiede a Regione Lombardia di monitorare la situazione nel modo migliore possibile prima che diventi un’emergenza. Dobbiamo assolutamente prevenire qualunque rischio, perché stiamo parlando della salute dei nostri concittadini”, lo dicono Roberta Vallacchi e Simone Negri, consiglieri regionali del Pd, firmatari della mozione intitolata ‘Iniziative per il controllo delle componenti inquinanti Pfas nelle acque e istituzione di un Comitato tecnico per il pronto recepimento delle procedure di controllo delle acque ad uso umano come previsto dal D.lgs. 18/2023’.

“In audizione, i soggetti lombardi e veneti e i ricercatori del Cnr, che si sono già occupati del tema, hanno mostrato una situazione abbastanza critica rispetto alla presenza di queste sostanze nelle acque e nei suoli italiani, ma soprattutto in Veneto, Piemonte e Lombardia. Nella nostra mozione impegniamo, perciò, la Giunta a istituire un Comitato tecnico e di indirizzo che guidi il percorso di avvicinamento e di adeguamento alla normativa nazionale e comunitaria, che lavori alla mappatura delle fonti di pressione e a un monitoraggio nel ciclo dei rifiuti; a stabilire che il Comitato tenga costantemente informate le Commissioni Ambiente e Sanità, presentando un piano delle attività; a valutare, con la Commissione Sanità, eventuali iniziative in ambito sanitario; ad aprire un confronto con le categorie produttive per conoscere il livello di utilizzo dei Pfas; a individuare momenti di confronto con associazioni e comitati locali, soprattutto in quei territori dove possano emergere criticità”, spiegano i consiglieri Pd.

“Per noi è urgente che Regione Lombardia si attivi e lavori da subito affinché ci siano maggiori garanzie sulla qualità dell’acqua potabile e quindi per avere una mappatura della presenza dei Pfas nei nostri territori. Rispetto al quadro che ci hanno dipinto gli auditi in Commissione, vogliamo che vengano fatte tutte le verifiche per garantire ai cittadini la qualità dell’acqua potabile e che si lavori in questa direzione”, concludono Vallacchi e Negri.