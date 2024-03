Lombardia. Piloni (Pd): un’agricoltura più sostenibile è possibile, ma la Regione dov’è?

Rendere sostenibili gli allevamenti intensivi si può. È quanto risulta da una ricerca finanziata dall’unione europea in merito alle emissioni di gas serra degli allevamenti e presentata oggi pomeriggio in commissione Agricoltura del Consiglio regionale dall’azienda SOP (Save Our Planet) e dall’Università degli Studi di Milano.

“Di fronte allo spettro del cambiamento climatico e nella regione più inquinata d’Europa e più agricola d’Italia, mai come in questo momento il tema della sostenibilità ambientale è stato fondamentale, soprattutto in agricoltura” dice il segretario di commissioneMatteo Piloni, consigliere del Pd che ha richiesto l’audizione.

“Si è trattato di un incontro davvero interessante e illuminante per diversi motivi – sottolinea Piloni - innanzitutto l’occasione per restituire i risultati di una ricerca finanziata da Regione Lombardia attraverso i fondi europei e fino ad oggi del tutto sconosciuta, ma anche una testimonianza fondamentale che dimostra la possibilità, confermata scientificamente, di abbattere gli inquinanti in agricoltura con molteplici benefici”.

“I dati illustrati oggi ci dicono che in agricoltura si possono ottenere risultati importanti che fino ad ora Regione Lombardia non ha saputo valorizzare e che invece dobbiamo far conoscere e rendere strutturali – dice il consigliere dem – è necessario, inoltre, valorizzare maggiormente gli allevatori che adottano pratiche virtuose, anche rivalutando le normative”.

“Auspico di arrivare, in commissione, a costruire un documento bipartisan che vada in questa direzione” conclude Piloni.