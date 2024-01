Lupi, Bruzzone: animali selvatici sono proprietà dello stato e questo deve prendere contromisure per i rischi. VIDEOINTERVISTA

"I dati sono settoriali, nel senso che oggi sono emersi dei dati di predazione nei confronti degli animali da affezione, in modo particolare dei cani e quindi non è un discorso di Federcaccia o di cacciatori soltanto, ma interessa tutti i possessori di cani" - spiega così il senso dell'incontro di oggi l'On. Francesco Bruzzone della Lega, organizzatore di un confronto con Federcaccia sulla presenza del lupo nei nostri territori e sull'interazione non sempre pacifica coi territori antropizzati - "purtroppo sono tantissime, troppe esagerate, il numero di predazioni a danno di questi nostri amici cani.

E' purtroppo un problema, perché lo smisurato aumento della presenza del lupo sul nostro territorio nazionale - ricordo che l'Italia è il paese europeo che in proporzione ha più lupi di tutti quanti gli altri -, sta mettendo a rischio la possibilità di far camminare in campagna il nostro cane, sia che vada a caccia sia che vada a compagnia, ma addirittura in tantissimi casi anche di portarlo al guinzaglio in campagna o nelle periferie, perché il lupo piano piano si sta adeguando e vede come proprio alimento anche la carne dei nostri animali domestici".

Quindi dopo gli animali selvatici e gli animali da allevamento siamo arrivati agli animali da affezione. Qual è la soluzione? Innanzitutto la responsabilità dello Stato, perché il lupo, come gli altri animali selvatici, è di proprietà dello Stato, Quindi lo Stato deve in qualche modo prendere le contromisure perché se il mio cane o il mio bambino fa un danno a una proprietà dello Stato o a qualcun altro, io ne rispondo e giustamente pago.

Ma se lo Stato tramite il lupo di cui è proprietario, mi mangia il cane, come ne risponde lo Stato? non se ne occupa e non cerca neanche di prevenire? Quindi questo è il punto di partenza perché oggi la gestione di questo animale in soprannumero è necessaria ed è anche urgente. Questo è quello che chiediamo alla politica. Io tra l'altro sono anche relatore della legge sui grandi carnivori in Parlamento, ahimè un po ferma in Commissione Agricoltura alla Camera.

Questo mi dispiace per responsabilità di molti. Si parla anche di Piano Lupo che è un piano per la gestione del lupo, però comunque il lupo rimane ancora una specie particolarmente protetta dalla legge dello Stato, quindi è necessario tirarsi su le maniche e usare tanta razionalità e tanta scienza. E poi l'emotività, il fattore emotivo fa parte di ognuno di noi, ma non possiamo mettere a rischio i nostri animali con il rischio domani che dopo l'animale domestico si arrivi a qualche altro essere indifeso, bambini o quant'altro, Dio non voglia, che succedono cose di questo genere, è meglio lavorare tutti insieme per prevenire. "