Lupi, Busoni (Federcaccia): il nostro report documenta le predazioni su cani e animali domestici. VIDEOINTERVISTA

"Noi abbiamo voluto documentare con un report appunto preciso qual è la situazione non giornalistica ma reale delle predazioni del lupo su cani, sugli animali domestici sia cani da caccia sia cani da compagnia, cani da affezione." - è un faro sulla convivenza non sempre facile tra lupo e uomo nei territori italiani il report presentato oggi all'Ufficio stampa della Camera da Federcaccia per voce del suo Presidente Massimo Busoni, intervenuto per l'occasione ai microfoni di Agricolae - "Sono centinaia, è un fatto reale. Sta generando conflitto che fa danno innanzitutto al lupo. Non c'è richiesta da parte nostra, da parte del mondo venatorio, di caccia al lupo, non è una specie di interesse, il conflitto però che si sta generando della convivenza tra il lupo, la zootecnia, la frequentazione di boschi e campagne, sta mettendo in discussione appunto la coesistenza, la sostenibilità ambientale di questo magnifico predatore, ottimo indicatore ambientale, con l'antropizzazione del territorio. E i conflitti generano danno anche a noi, per cui noi ci aspettiamo che la politica ne prenda atto e che finalmente l'Italia si doti di un piano serio, aggiornato, intelligente, avanzato di gestione di questo selvatico. "