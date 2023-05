Macfrut, Anbi. Vaccari (Crea): acqua prodotto strategico per produrre di più e meglio. Consorzi bonifica imprescindibili per agricoltura e territori

“L’acqua è un prodotto strategico per produrre di più e meglio. Si deve utilizzare l’acqua che serve, è un elemento produttivo dinamico ed è necessaria a bilanciare i momenti di stress e ad accelerare i momenti di accumulo della pianta. La gestione dinamica dell’acqua significa che l’acqua deve esserci non quando decide una autorità amministrativa ma quando lo decide l’agricoltore. Non è un elemento banale questo, ma è strategico per la produzione.”

Così Stefano Vaccari, direttore generale Crea, nel corso dell’evento Anbi “Salotto Blu, risorsa idrica” a Macfrut 2023.

“Il ruolo dei consorzi di bonifica, che è assolutamente primario, è di garantire l’acqua quando lo chiede l’agricoltore e la ricerca qui può fare molto. Può infatti predire quando serve l’acqua, dunque non una irrigazione di emergenza ma strategica.

Il concetto di non sprecare l’acqua è limitativo, dobbiamo irrigare. L’acqua è un fattore di produzione cardine per una agricoltura moderna e i Consorzi di bonifica sono l’infrastruttura di un territorio che produce. Come Crea abbiamo allora messo a disposizione tutto il nostro know how per creare rete sul territorio e per utilizzare l’acqua laddove serva.”