Macfrut, Anbi. Vincenzi: lavorare su infrastrutture, anche con scelte impopolari. Proseguire su acque depurate e innovazione. Decreto siccità non sufficiente

“Il piano laghetti nasce ormai cinque anni fa quando qualcuno ancora pensava che il tema siccità era una questione emergenziale. In realtà già allora si capiva dai dati che era una questione strutturale. Non dobbiamo illuderci che le piogge di questi giorni e di queste ore rappresentino la fine di un periodo di siccità, sono piuttosto un momento in cui si creano danni, senza recuperare il gap sulla mancanza di risorsa idrica.”

Così Francesco Vincenzi, presidente Anbi, nel corso dell’evento Anbi “Salotto Blu, risorsa idrica” a Macfrut 2023.

“Dal punto di vista infrastrutturale bisogna avere il coraggio di fare delle scelte, anche impopolari ma necessarie per il bene del territorio. Ed è proprio sulle infrastrutture che continueremo a lavorare in maniera importante. Il decreto siccità è un primo passo a chi contribuiremo, cercando di modificare anche quelle norme per adattarle meglio alle esigenze dei territori. Il decreto siccità non risolve il problema però, è una prima risposta ma deve avere un seguito.

Il tema delle acque depurate è poi un altro tema importante al quale noi stiamo credendo. Può essere una soluzione integrativa rispetto ai problemi che abbiamo.

Fondamentale è poi il contributo della ricerca e dell’innovazione sui cambiamenti climatici e la sostenibilità.”