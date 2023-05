Macfrut, Fini: calo consumi ortofrutta, serve educazione alimentare nelle scuole e campagna comunicazione ai cittadini. VIDEOINTERVISTA

"A livello nazionale abbiamo registrato un calo dei consumi nell'ortofrutta dell'8,6%, molto importante e preoccupante. Per questo dobbiamo mettere in campo tutte le misure per invertire la tendenza, perché questo settore è fondamentale per le nostre diete. Come fare? partendo dalle scuole, serve l'ora di educazione alimentare per insegnare ai ragazzi per consumare cibi più sani, a vedere come si producono le nostre eccellenze e le stagionalità dei consumi. Va fatta inoltre una campagna di comunicazione ai cittadini, per incentivare il consumo".

Così ad AGRICOLAE Cristiano Fini, presidente Cia, in occasione del Macfrut 2023.