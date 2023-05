Macfrut, Giansanti: occorre maggiore manodopera. Lavorare su formazione e stabilizzazione flusso lavoratori

“Il settore ortofrutticolo è il settore per eccellenza che occupa l’Italia. Insieme a tutte le associazioni agricole stiamo chiedendo da anni maggiore disponibilità di manodopera e queste sono richieste delle nostre imprese. Abbiamo imprese che stanno rinunciando a produrre di più per mancanza di manodopera e questo è paradossale per un paese come l’Italia, che sta crescendo sull’export in maniera importante. Siamo sull’ortofrutta i sesti produttori al mondo ma ad oggi il problema è la mancanza di manodopera.”

Così il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti nel corso dell’apertura di Macfrut.

“Dobbiamo uscire da una sorta di pregiudizio verso la produzione primaria. In Italia abbiamo un gran numero di persone in cerca di occupazione e molte di queste non vogliono lavorare nel nostro settore.

Se a fronte di una richiesta di 200mila lavoratori ci viene assegnata una quota di 80mila collaboratori c’è un problema. I numeri anche quest’anno dimostrano che la richiesta è tre volte l’offerta dei posti di lavoro. Bisogna lavorare -questo è l’invito che faccio al governo- su un nuovo modello occupazionale che guardi anche alla stabilizzazione del flusso dei lavoratori. Bisogna poi lavorare sulla qualificazione di questi lavoratori, ricordando che spesso le nostre migliori imprese formano questi operai che poi vanno a lavorare da altre parti.

Bisogna dunque lavorare coi paesi di origine di questi lavoratori perché gli sia data formazione, specializzandoli direttamente nei loro paesi.”