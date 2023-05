Macfrut, il prestigioso omaggio del Presidente Sergio Mattarella

Anteprima di prestigio per Macfrut 2023 che questa mattina (martedì 2 maggio) a Cesena ha vissuto uno dei momenti più alti della sua storia. A rendere omaggio ai 40 anni della Fiera internazionale dell’ortofrutta organizzata da Cesena Fiera, è stato il Capo dello Stato Sergio Mattarella che ha incontrato una nutrita rappresentanza di imprese della filiera ortofrutticola.

“Confesso che è stata una giornata di grande emozione per l’attestato di immenso prestigio per Macfrut e più in generale per il sistema ortofrutticolo italiano – spiega il presidente di Macfrut, Renzo Piraccini – Con la sua presenza il Presidente Sergio Mattarella ha evidenziato la centralità di un settore eccellenza del made in Italy che coinvolge 300mila aziende per un valore di 15 miliardi di euro, in una cifra destinata a triplicare se si considera l’intera filiera. Non potevamo avere migliore anteprima in vista dell’evento al via domani (3 maggio) alla presenza del Ministro Lollobrigida”.

Il testimone di Macfrut passa alla fiera vera e propria al via mercoledì 3 maggio al Rimini Expo Centre (ore 9.30-18). A inaugurare l’edizione numero 40 è il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, alla presenza di Renzo Piraccini Presidente Macfrut, Ettore Prandini Presidente Nazionale Coldiretti, Cristiano Fini Presidente Nazionale CIA Agricoltori Italiani, Massimiliano Giansanti Presidente Nazionale Confagricoltura, Gian Luca Gallo Assessore Agricoltura Regione Calabria, Stefano Bonaccini Presidente Regione Emilia-Romagna e Matteo Zoppas Presidente di Agenzia Ice, il Sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Maria Tripodi. A presentare l’evento sarà Simona Ventura, alla presenza di numerosi ministri da varie parti del mondo.

Sempre nella prima giornata sono previsti altri due momenti clou sempre alla presenza del Ministro Francesco Lollobrigida: alle ore 14 sarà svelato in anteprima nazionale il Padiglione Italia all’Expo di Doha; alle 15.30 sarà invece presentata la candidatura di Expo 2030 Roma.

Main sponsor della manifestazione fieristica è ilGruppo Bancario Crédit Agricole Italia, mentre Rai è media partner dell’evento, presente in fiera insieme a Rai Pubblicità con uno stand e uno studio per collegamenti con le trasmissioni radio e tv per raccontare la fiera.