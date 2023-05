MacFrut, Lollobrigida: per il cambiamento climatico strategie a medio-lungo termine. Cabina di regia consente programmazione. VIDEO

"Questa è una settimana di allarme per le grand alluvioni, quindi è un problema oggettivo quello del cambiamento climatico. Ho parlato con la presidente Meloni per programmare degli interventi a risposta immediata. Di contro bisogna prendere atto di quello che sta accadendo, prevedendo strategie di breve e di medio-lungo periodo per la siccità".

Così Francesco Lollobrigida, Ministro Masaf, a margine della conferenza inaugurale di MacFrut 2023 a Rimini.

"Il nostro Governo è intervenuto con un decreto che ha costituito una cabina di regia che ci consente di programmare e di rimuovere le tante criticità di carattere normativo. Dobbiamo immaginare gli interventi economici che ci consentano di affrontare il problema della dispersione idrica, alla captazione delle acque piovane e di quelle reflue, passando per la desalinizzazione, guardando sia a nazioni come Israele, che hanno fatto grandi passi in avanti, ma anche a tecnologie italiane , come quella dell'Enea, che ci dice come, se utilizzassimo qui in Emilia Romagna acque reflue, potremmo arrivare al 77% di utilizzo senza sfruttare quella potabile.

"Abbiamo poi scelte di carattere strategico su culture meno idroesigenti, da implementare nella aree con più criticità, sono tanti i temi, lavorando in maniera preventiva, siamo ottimisti per il futuro".