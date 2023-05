Macfrut. Sottosegretario La Pietra, innovazione e garanzie sul lavoro favoriscono sviluppo della frutticoltura

“Dopo annate particolari quali sono state quelle della pandemia dal punto di vista dei consumi e dei prezzi, il mercato e la coltivazione delle fragole stanno facendo i conti con l'incremento dei costi di produzione e la difficoltà a reperire manodopera. Su quest'ultimo aspetto pesa in particolare il reddito di cittadinanza che ha demotivato ampie fasce di potenziali lavoratori e che va a sommarsi a una concezione profondamente sbagliata dell’agricoltura, vista fino ad oggi come una scelta lavorativa marginale. Su entrambi i fronti il Governo ha deciso di intervenire con determinazione, eliminando il sussidio per gli abili al lavoro e cambiando l’immagine del lavoro agricolo, che non solo non è un’attività svilente, ma anzi è fondamentale per il sostentamento di tutti noi. Occorre assicurare un equo compenso ai lavoratori, che nel caso specifico del settore delle fragole, necessitano anche di garanzie inerenti il minimo di giornate lavorative nell'arco della stagione. Se a questo percorso saremo in grado di associare un adeguato salto di qualità anche sul fronte dell’innovazione, sono certo che ne gioverà l’intera filiera e tutta l’economia italiana”.

E’ quanto dichiara il sottosegretario al Masaf, sen. Patrizio La Pietra, a margine del “Workshop su miglioramento genetico e nuove varietà in frutticoltura”, organizzato da CIVI-Italia presso il Macfrut di Rimini