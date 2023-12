Made in Italy a Montecitorio, Amici: collaborazione produttori territori da la forza. VIDEOINTERVISTA

“Portiamo questa sera il Lazio: produciamo, io e la mia famiglia - a Genzano e ad Ariccia - con tre aziende agrituristiche vino, olio, miele, formaggi e salumi. Stasera abbiamo portato una piccola degustazione: la salsiccia secca dei castelli, il formaggio 100% di pecora, prosciutto fatto in maniera particolare, in abbinamento semplicemente con sale e zucchero, Coppa e infine della lonza tutto fatto da noi. Il vino è lo Shiraz, che ha la particolarità che viene messo sotto il lago di Nemi: da cinque anni seguiamo questa innovazione, quella di mettere il vino a stagionare sotto il lago di Nemi, a 15 metri. Adesso lo abbiamo fatto anche con i prodotti tipici e questa sera ci hanno invitato apposta per presentare questa novità”.

Cosi ad AGRICOLAE Josè Amici, di Genzano e dei Castelli Romani, a sud di Roma nel corso dell’evento organizzato dalla Comagri Camera in occasione del Natale.

Quindi made in Italy, istituzioni, tutela: qual è il segreto dell'eccellenza agroalimentare italiana?

Esattamente, l'idea è proprio questa qui: collaborazione tra varie forze del territorio sia per le tradizioni ma anche per l'identità. Quindi portiamo avanti sempre questa ideologia, soprattutto quelli dei Castelli Romani sono dei prodotti tipici proprio del territorio tra cui appunto i formaggi, i salumi e anche il vino dei Castelli Romani è abbastanza rinomato. Ma la novità è di stagionare sott'acqua, quindi tutto sottovuoto viene messo a 15 metri e stagionato in acqua e tutti i partecipanti che sono di tutti i comuni, quindi anche un progetto apolitico che vede tutte le forze politiche insieme, che è stato promosso per questa iniziativa: tutti i produttori hanno partecipato a questa iniziativa”.