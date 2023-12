Made in Italy a Montecitorio, Caretta, Fdi: prodotti sono scrigni del sapore e la storia del territori. VIDEOINTERVISTA

“Un bellissimo evento quello che abbiamo organizzato come Commissione Agricoltura oggi al ristorante della Camera, abbiamo invitato i nostri produttori del made in Italy agroalimentare, quei prodotti che rendono grande la nostra Italia. Nel mondo si respira storia, cultura e tradizione perché tutti quei prodotti sono come dei piccoli scrigni che mantengono quello che è il sapore e la storia del territorio dove viene prodotto. C'è stata la presenza del ministro Lollobrigida e del sottosegretario al Masaf e credo che al ministro vada dato il merito di aver riportato la nostra agricoltura al centro del dibattito politico. A lui va il merito delle grandi battaglie fatte in Europa, ma soprattutto quella di impedire che in Italia si possa consumare o produrre cibo sintetico. Noi siamo i produttori delle eccellenze che sono invidiate in tutto il mondo. Ne andiamo fieri e le difenderemo sempre, sia come Commissione come Governo e come Ministero.”

Così ad AGRICOLAE Maria Cristina Caretta (FdI) a margine dell’evento organizzato dalla Comagri Camera prima di Natale.