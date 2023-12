Made in Italy alla Camera, Lollobrigida: quando Italia trova compattezza riesce a vincere battaglie importanti. VIDEO

“Con grande attenzione vengono messi in mostra alcuni prodotti regionali, tra i tanti che abbiamo, per garantire anche la conoscenza di quello che difendiamo. Io lo faccio anche domani, anzi invito tutti, per chi volesse venire. Al Ministero alle dodici. Facciamo questa esperienza sensoriale: va di moda questa terminologia anche per le persone che lavorano all'interno del ministero perché una cosa che difende il Montasio è il nome”.

Cosi il ministro Masaf all’evento organizzato dalla Comagri Camera prima di Natale.

“Abbiamo difeso quest'anno le indicazioni geografiche e l'abbiamo fatto con lo stile che Carloni ricordava, ciò che ci contraddistingue è la tradizione. Abbiamo tanti motivi per dividerci, lo facciamo su tante cose ed è legittimo ma abbiamo tantissimi motivi per unirci. E nel mondo dell'agricoltura, della trasformazione alimentare, della produzione, della qualità, l'Italia trova compattezza e quando trova compattezza riesce anche a vincere delle battaglie importanti che portano un vantaggio alle nostre imprese ma anche al resto dell'umanità. Perché la qualità come elemento connesso al cibo distingue chi pensa che sia sufficiente produrre qualcosa che ti fa sopravvivere come carburante e chi invece immagina che il cibo sia qualcosa di più rispetto a un carburante, ossia un valore e uno strumento che permette una convivialità e un modo che poi porta alla longevità che il nostro popolo incarna.

Essendo l’Italia la seconda nazione dopo i giapponesi per longevità questo qualcosa con l'alimentazione c'entra. Abbiamo tanti risultati che abbiamo conseguito insieme e li continueremo a conseguire insieme.

La collaborazione fruttuosa ha portato già a rimettere il sistema agricolo al centro del dibattito ed ha portato anche a organizzare una promozione importante di quella che è la cucina italiana come patrimonio dell'Unesco. Mettere in rete le diverse potenzialità che la nostra Italia, dalla biodiversità ai monumenti, all'ambiente, al turismo, per fare rete e utilizzare tutto come valore promozionale esponenziale. L'ultima che faremo il nove di gennaio partirà dalla Florida, sarà il primo viaggio spaziale nel quale porteremo pasta italiana nello spazio. Gli astronauti potranno consumare pasta nello spazio. Ovviamente se ne parla e la comunicazione ci interessa oltre la salute degli astronauti.

Immaginiamo che nel 2030 ci sarà la prima base lunare. Noi, peraltro, le tecnologie -per uscire fuori dal comparto agricoltura- italiane le stiamo portando nello spazio da tempo. Metà della stazione aerospaziale che gira intorno alla terra a cui si agganciano i vari razzi è costruita da aziende italiane.

Nel 2030 ci sarà la prima base lunare e c’è necessita di organizzarsi per mangiare bene. Avremo la possibilità di dare a questi astronauti ogni giorno Cucina Italiana regionale. Ho chiesto ad alcune aziende se fossero interessate a sostenere questa campagna. Ovvio, ne avranno un ritorno di immagine.

E da una parte un'azienda molto rilevante, la Rana e dall'altra la Barilla finanziano e ovviamente incarnano entrambe le parti di questa missione spaziale, quindi un altro risultato che si configura come effetto promozionale che deve portar dietro anche l'economia e incuriosire chi assaggia i nostri prodotti.

In merito agli studenti degli Istituti alberghieri e agrari. Hanno grande entusiasmo e qualità. Senza questi istituti non avremo agricoltura di qualità nel futuro e nemmeno chi è in grado di raccontarlo.