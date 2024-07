Made in Italy, De Carlo: piccoli comuni sono arricchimento eccezionale per il turista che viene. VIDEOINTERVISTA

Roma - "Venezia ha una grandissima capacità di attrazione, ma ci sono delle aree stupende ad 1 ora di macchina. Come poter come poter non pensare che un turista che viene dagli Stati Uniti, piuttosto che il Giappone, in 1 ora di macchina passa da una città meravigliosa e unica come Venezia, alle Dolomiti, a Cortina, al Cadore e alle colline e patrimonio dell'Unesco Conegliano Valdobbiadene. Io credo che questo sia un arricchimento eccezionale e non è solo ciò che si vede, ma è anche ciò che si assapora. Sono quei sapori che nascono dai tanti saperi che abbiamo saputo tramandare pur innovando, perché l'innovazione è una tradizione che ce l'ha fatta. Lo dico sempre: in Italia è alla sua massima espressione. Siamo diversissimi, da sempre regaliamo momenti diversi e unici anche solo facendo pochi chilometri di macchina".

Così ad AGRICOLAE Luca De Carlo, presidente IX Commissione del Senato, a margine del nuovo rapporto di Coldiretti-Fondazione Symbola “Piccoli Comuni e Tipicità”.