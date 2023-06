Made in Italy, Lollobrigida: riportare l’Italia al centro della credibilità internazionale, puntare tutto sulla qualità

“Grazie al nostro mondo imprenditoriale e delle professioni, noi siamo ancora una Nazione sana e qualificata. E percepita come la Nazione della qualità. In realtà, quello che è mancata è una stabilità politica. Questo non vuol dire stabilità di un singolo governo ma, stabilità di singoli o più obiettivi che uno Stato si dà e che vanno oltre l'esperienza dei singoli ministri e dei singoli governi. In questi anni è stata questa la massima criticità. Ed è questo che nelle relazioni internazionali segna la credibilità di una Nazione. Quello che noi non siamo stati, negli ultimi vent'anni in grado di essere, è una Nazione credibile sul piano internazionale. Inoltre non siamo risultati credibili anche agli occhi di chi opera all'interno dell’Italia, sfruttandone le potenzialità come sostegno ed accompagnamento. Questo lo verifico a Bruxelles, lo verifico in ogni contesto e devo dire che per fortuna questo quadro si sta rapidamente invertendo. Stiamo tornando ad essere una Nazione riconosciuta come soggetto politico di carattere internazionale, quindi credibile".

Così Francesco Lollobrigida, Ministro Masaf, in occasione del Meeting del Made in Italy organizzato da Aepi a Roma.

"Sui vari livelli abbiamo una evidenza di chiarimento anche di quelle che erano gli accentuati rischi derivanti da una campagna elettorale tutta tesa a spiegare come, dal giorno in cui Giorgia Meloni avesse varcato la soglia di Palazzo Chigi, questa Nazione sarebbe stata invasa dalle cavallette, avremmo avuto uno spread in crescita esponenziale, nessuno ci avrebbe creduto come interlocutori e saremo stati marginalizzati. Invece, dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna, per parlare fuori dai nostri confini, alla Unione europea l'Italia assume una centralità, anche nei luoghi strategici del pianeta nei quali è sempre stata presente e che invece, diciamo dalla fine della prima Repubblica, ha perso quello che era il suo ruolo.

Nell’area del Mediterraneo non eravamo solo proiettati geograficamente ma eravamo politicamente, come ponte per le Nazioni africane che parlavano con l'Europa attraverso di noi. Questo è stato il ruolo che l'Italia ha avuto e che si è incarnato in tanti politici, cito Enrico Mattei, una personalità che ha avuto la capacità in un continente dalle grandissime potenzialità, perché l'Africa è il territorio cui c'è il gas, il 65% dei terreni arabili mondiali, ma che è stata vista dall'Europa come un luogo in cui le persone che vi lavoravano dovevano lavorare per l'Europa e non con l'Europa. Enrico Mattei aveva cambiato questo tipo di modello ed era riuscito a sostenere l'Algeria spiegando quali erano i criteri con i quali affrontare una trattativa con una Nazione importante come la Francia. Spiegando agli algerini che magari era utile resistere alla gentile concessione della Francia in quel periodo delle terre verdi costiere e con il sacrificio di quelli inutili, pezzi di deserto che gli volevano sottrarre perché lì c'era il gas. Questo glielo spiegò Enrico Mattei. Con quella modalità l'Italia si presentava verso quelle Nazioni e la politica italiana era in luogo nel quale l'interlocuzione o quelle nazioni avveniva naturalmente. E credo che questo sia il ruolo che l'Italia sta riproponendo.

Quali sono gli elementi di forza della nostra nazione? La qualità. Noi siamo percepiti come nazione della qualità, siamo stati per fortuna una Nazione che ha avuto una storia complessa, contaminazioni e abbiamo avuto una dinamica interna e anche formativa che ci ha messo in condizione di essere molto elastici nella nostra proiezione, nostra capacità di produzione e di trasformazione. Siamo una Nazione di particolarità, di specificità che non ha grandi colossi, alcuni ma non particolarmente rilevanti nel settore agroalimentare, salvo tre, diciamo, e che però hanno avuto un sistema che li può accompagnare, che hanno un sistema che li può accompagnare un sistema parcellizzato, in questo caso il nanismo non è un difetto, perché l'aggancio al territorio delle nostre produzioni è un elemento di garanzia di una differenziazione che sposa bene la biodiversità del nostro territorio e che sui mercati ti fa aumentare il valore aggiunto. Elemento che arricchisce la nostra nazione, che non è di quantità.

Noi su nessun campo riusciamo a produrre una quantità tale da essere concorrenziali con il resto del pianeta. Io quando ero ragazzino alle elementari avevo dietro la lavagna la cartina dell'Italia e mi sembrava grandissima, pure il Molise sembrava un posto eccezionalmente grande. Alle medie ho trovato quella dell'Europa, l'Italia ha cominciato ad assumere dimensioni più piccole quando ho visto il planisfero mi sono accorto che eravamo una piccolissima Nazione. Ma, una superpotenza in alcuni settori come il campo delle eccellenze, nel settore agroalimentare ad esempio. Ma non solo, delle trasformazioni, della formazione, con grandi qualità anche di natura scientifica e nella ricerca. Allora questi sono i punti dai quali partire è una Confederazione come questa rappresentativa dello spettro delle potenzialità e anche un eccezionale luogo non solo di riflessione come oggi, ma anche di correlazione tra i diversi settori delle varie filiere per sviluppare le potenzialità. Noi parlando di Expo 2030, non siamo come l'Arabia Saudita, in cui tu devi scavare nel deserto per trovare qualcosa, noi dobbiamo solo aprire i nostri scatoloni e tirare fuori quello che abbiamo: le grandi potenzialità eccezionali che ci rendono e ci hanno reso un attore centrale nella storia del pianeta e possiamo tornare ad esserlo con l'umiltà che ci caratterizza, ma, con la capacità di essere consapevoli di quello che valiamo”.

“Io credo che ci siano delle declinazioni, dicevo prima dei punti di riferimento centrali per pensare l'Italia del futuro. Io ho invitato i miei colleghi ministri di tutta la storia repubblicana. Discutere insieme significa evitare quella dialettica che c’è in cui se stai al Governo, dici una cosa e quello che sta all'opposizione dice l'esatto opposto. Se uno stabilisce dei luoghi, invece, nei quali individuare degli obiettivi di visione strategici per la Nazione si tolgono dal campo della bagarre politica e si tengono come riferimento di carattere generale.

Noi dobbiamo lavorare sulla formazione. Abbiamo necessità di una Nazione che sappia investire sui canali formativi che sono anche utili allo sviluppo. Su questo, noi abbiamo individuato un modello, il liceo del made in Italy, è una questione che sembra nominalistica, ma che invita a riflettere su quello che è un quadro in termini di occupazione che vede in Italia, rispetto ad altre Nazioni come quelle del Centro Europa, discriminare tutti gli istituti che preparano al lavoro in termini più immediati e spesso più redditi.

Gli agrari, gli alberghieri, nautici e tante altre professioni che vengono richieste dal mercato, che sono le professionalità che peraltro mancano in questi settori. Investire sulla formazione, sulla coscienza, anche con capacità di convincimento verso i genitori, che spesso sono quelli che preferiscono indirizzare il figlio verso il liceo classico per abitudine piuttosto che verso le materie o le passioni che hanno o affascinano il potenziale studente che vorrebbe fare altre strade. Investire anche sulla ricerca, altro elemento sul quale abbiamo scontato delle criticità, non solo italiane. Noi abbiamo avuto un'epoca lunga di certezze.

Noi siamo stati certi di tutto, eravamo certi che la libertà fosse intangibile, cioè te la potevano togliere se colpivi dei crimini. Ne venuto un'altra, la pandemia che ci ha spiegato che la libertà la vuoi perdere un bene superiore: la salute pubblica. Poi, è arrivata la guerra di aggressione della Russia all'Ucraina. Abbiamo avuto la consapevolezza che non produrre energia e pagarla poco, non sempre può essere una scelta vincente. Sul lungo periodo. È così, su una serie di elementi che servono alla produzione.

Noi ci siamo affidati a Filiere lunghe e, non parlo di termini chilometrici, parlo anche di distanze valoriali, istituzionali, politiche che mettono per esempio un uomo solo tipo un Putin a caso può spegnere un interruttore, cancellare il tuo sistema produttivo o accrescere talmente i costi di produzione da mettere in condizione tutti i tuoi cittadini di pagare dazio rispetto a scelte strategiche sbagliate. Allora, la ricerca ci mette in condizione di garantirti delle filiere di approvvigionamento e delle ricerche delle produzioni che ti rendano indipendente da elementi contingenti che possono condizionare la tua esistenza. Io credo che questo sia riassumibile in termini europei, perché noi con l'Europa abbiamo valori fondanti talmente simili che se l'Europa da questo punto di vista e lo sta facendo, rendendosi conto della fine delle certezze e dell'inizio delle consapevolezze, con una maggiore maturità.

Gli investimenti su alcuni elementi dove l'Italia è rimasta indietro, la logistica. Noi siamo una Nazione arretrata sulla logistica. Non possiamo pensare di essere una nazione che ha fatto strategie anche in questo. Immaginate il sistema delle autorità portuale, i collegamenti e le dimensioni ferroviari in cui noi abbiamo investito sull'azienda di Stato, per esempio, immaginando che l'azienda di Stato ferrovie dovesse lavorare al pareggio di bilancio scegliendo quello che era più utile per l'azienda in termini di conti piuttosto che quello che era strategicamente utile al paese. Tradotto, è meglio investire sull'alta velocità e basta, sacrificando la logistica e trasporto su ferro e oggi ci troviamo dietro la Spagna, nel trasporto su ferro. Per le nostre imprese che significa? Che tu devi portare da Madrid a Parigi, un frutto, quel frutto ti costerà sempre meno, non a livello di produzione, ma a livello di trasporto di quello che costa a un italiano.

Questo manda in crisi interi settori produttivi, in una Nazione, peraltro che per sue dinamiche è organizzata in termini geografici, in maniera più penalizzante se non usa una consapevolezza della propria collocazione il mare come sistema integrato. Su questo noi stiamo facendo il possibile, anche cercando di utilizzare al meglio le risorse. Proprio in queste ore stiamo riorganizzando e rivedendo, proponendo una revisione del PNRR, uno strumento fondamentale se usato bene. PNRR è stato scritto, diciamo sull'onda della pandemia. Alcune cose sono utili e altre meno utili. Perché che progetto hai nei cassetti tiralo fuori che ci stanno i soldi per finanziarlo, se sono soldi a prestito non sempre questo funziona. Chi fa l'imprenditore lo sa, se prendi i soldi a prestito e li investi per nuovi strumenti per ricerca, ti produrranno il modo di pagare i debiti. Se chiedi soldi a prestigio e giochi alle slot machine sono soldi buttati. E fare un progetto inutile è come buttare i soldi e questo aggrava il tuo debito pubblico e non ti permettono di crescere in termini di prodotti interno lordo.

Poi, con la guerra sono cambiate anche le priorità. Quindi la nostra richiesta di revisione del PNRR si basa su 2 elementi elementi: il primo la costruzione di un piano che spesso non ha avuto il tempo di rapportarsi nella sua redazione con le categorie, con le organizzazioni datoriali come gli imprenditori, è dimostrato dalla diversa, dal diverso drenaggio delle misure del PNRR alcune sono molto drenanti, altri non lo sono affatto. Probabilmente sono drenanti perché interessa il mondo dell'impresa a cui si rivolgono. Allora se lo chiedi prima, quali sono le cose che ti servono, forse, le indirizzi già a monte, le misure. Stiamo correggendone alcune anche oggi io nelle ultime ore sono riuscito a ottenere un buon risultato in Europa che porta l’Agrisolare, che è un elemento di sviluppo, fuori dalle secche dell'autoconsumo e hanno modificato la legge che imponeva la produzione di imprenditori agricoli di energia solo per il consumo della propria azienda, con un'anomalia, diciamo, di carattere strutturale del provvedimento che non portava risultati efficienti, a un aumento fino all'80 per 100 a fondo perduto degli investimenti autorizzato dall'Europa che chiedeva uno sforzo in più verso la necessità di produrre energia.

Preso atto che questa energia non la producevamo a sufficienza come immaginavamo e le nostre filiere di approvvigionamento erano paradossalmente meno convenienti di quanto apparissero. Poi ce ne sono tante altre cose da fare, dico l'ultima, la promozione. E il prodotto Italia e la sua difesa nel mio settore l'aggravamento. Difesa significa difendere la qualità. Informare le persone che consumano, io non uso volentieri il termine consumatore perché lo considero una definizione passiva. Essere consumatore è un aggettivo che può essere inserito accanto a un altro termine, persona che consuma, persona che acquista, va bene consumatore, basta, mi fa assomigliare a una lavatrice a cui dai qualsiasi carburante e gira allo stesso modo. La persona ha una cosa che si, che la differenza tra lavatrice e il discernimento, la capacità di scegliere tu, la capacità di scegliere gliela dai con l'informazione. Quindi noi vogliamo informare.

Mentre c'è un'aggressione al nostro modello della qualità, per esempio, che si riassume nel Nutriscore, un elemento che viene identificato come informativo, che invece è condizionante, cioè non ti dice che cosa stai scegliendo in maniera puntuale, ti dice quello che serve per indirizzarti. Perché noi che siamo la seconda Nazione per longevità dovremmo essere il paradigma del benessere quando una qualsiasi etichetta diciamo ti dice che il Parmigiano e l'olio d'oliva sono prodotti che fanno male alla salute tu già insomma, non la consideri credibile. Ma soprattutto nella quantità che assumi, perché se io mangio una forma di parmigiano, certamente insomma non ne ho un beneficio se mangio qualche grammo di parmigiano probabilmente ne ho un beneficio. Anche l'acqu,a paradossalmente, se bevuta oltre gli 8 litri, produce degli effetti devastanti sull'organismo umano, ma mai di sognerei di mettere etichette come sul vino irlandese fa nuoce gravemente alla salute.

Difesa, evitare che si arrivi a questo condizionamento e poi tra virgolette, aggressione dei mercati, il nostro export 60 miliardi nell'agroalimentare può essere triplicato. Questo è l'elemento su cui dobbiamo lavorare, spiegando, raccontandolo, girando il mondo come stiamo facendo con i nostri imprenditori, con i nostri, tra virgolette, ambasciatori più chiari quelli che stanno nella ristorazione, che sanno raccontare un piatto, che sanno legare quel piatto o una filiera di produzione, a un monumento, a un luogo turistico come sistema Italia che è affascinante che ti apre porte, per lui è facilissimo. Io in questi 8 mesi ho girato 23 Nazioni di diverso profilo. Siamo riusciti ad aprire i mercati partnership joint venture diverse, le Nazioni ricche che vogliono i prodotti, quelle più povere, vogliono i macchinari per produrre, le Nazioni che vogliono solo capire come ci si eleva alla qualità simile alla nostra per aprire i nostri mercati. C'è uno spazio infinito e credo che lo possiamo interpretare. Nelle prossime ore andrò anche a New York, dove organizzeremo eventi in cui raccontiamo l'Italia in maniera puntuale a tutti quelli che a loro volta possono spiegare che differenza c'è tra il Parmesan e il Parmigiano. Quello che differenza c'è tra un prodotto richiamabile all'Italia e un prodotto che viene realizzato come gli italiani sanno fare e come la persona che consuma alla fine può apprezzare. Questo dà due benefici, uno alle imprese italiani e ai loro cittadini e quello invece può diventare un elemento interessante da raccontare per il loro benessere”.

“La FAO, non siamo la nazione ospite e devo ringraziare il collega Antonio Tajani, perché come ministro degli Esteri, in un governo che lavora in squadra e anche un pò la differenza rispetto al passato ci interscambio, informazioni, collaborazioni. Facciamo anche quando è possibile il lavoro al posto degli altri se serve ci ha portati da subito a ospitare un evento internazionale, quello sulla sicurezza alimentare. In un momento in cui c'è un grande bivio, sicurezza alimentare, cibo per tutti, sicurezza alimentare buon cibo per tutti, quindi tutte le declinazioni che portano a immaginare un mondo che difende la qualità come elemento portante che difende il nostro modello di civiltà da alcune degenerazioni che vengono, diciamo raccontate come progresso. Per dare cibo nel futuro noi avremo dei problemi seri perché la popolazione è cresciuta di due miliardi dal 99 a oggi. La tendenza che cresca, che cresca nelle aree più depresse, in termini economici del pianeta e bisogna immaginare come intendiamo sviluppare le potenzialità del pianeta per andare incontro a questo tipo di crescita, riuscendo a coniugare la sostenibilità ambientale con la sostenibilità produttiva ed economica, perché l'unica che garantisce un equilibrio sociale. Noi abbiamo uno sviluppo che cibo per tutti ti porta, a mio avviso delle degenerazioni, cioè ad avere un tentativo di standardizzazione dei prodotti. Prodotti a basso costo di bassa qualità, purché sfamino. E si arriva fino alla massima degenerazione che sono i cibi prodotti in laboratorio.

Oppure la difesa di un modello di ricerca che ti permetta di fare quello che più di 100 anni fa è stato in grado di fare comunque Nazareno Strampelli, in Italia, di produrre a parità di consumo del suolo il doppio del quantitativo di grano, grazie ad esempio alla all'epoca alla genetica, l'applicazione delle regole di Mendel, l'uomo che ha inventato Nazzareno cappelli, Nazzareno cappelli non ha fatto granché se non dare i terreni a questo scienziato, per piantarci il grano migliore che circolava all'epoca.

Noi oggi lo stiamo facendo con studi e ricerche in Italia sarà la prima nazione che probabilmente a mettere in campo le tecnologie di rivoluzione avanzata che nulla c'entrano con gli OGM, ma che sviluppano in maniera più rapida quello che la natura svilupperebbe in qualche anno in più e che permette di avere culture più resistenti, di avere capacità di adattamento ai nuovi fenomeni delle modificazioni climatiche, che siano cicliche o derivanti da altri fattori, è poco rilevante, esistono e le dobbiamo affrontare. In questo contesto di carattere internazionale l'Italia proverà a far passare, se non faremo nella prossima, il prossimo anno con la Presidenza del G 20, questo concetto, cercando di coinvolge. Donazioni uso il termine più progredite in un'azione sinergica con le nazioni che hanno più bisogni per cercare di capire come sviluppare un modello che mantenga i presupposti della civiltà partendo da valori di riferimento che non vanno persi. Per esempio, quello di dire buon cibo significa anche garantire un'alimentazione interclassista.

Noi abbiamo in Italia l'alimentazione interclassista, noi siamo abituati bene, significa che noi da noi una persona che non ha tanti soldi, spesso mangia meglio della persona più ricca perché va a cercare dal contadino, dal produttore il prodotto che costa meno ma di qualità. Ci sono nazioni, come negli Stati Uniti, non ci possono insegnare. Niente dal punto di vista alimentare e non in termini sciovinisti. Che lo affermo, lo affermo sulla. Base del dato scientifico. Noi abbiamo negli Stati Uniti una società che non è interclassista in termini alimentari. Le persone meno abbienti mangiano malissimo. Quella che è la proiezione cibo per tutti. Le persone hanno un livello di obesità quattro volte quello italiano, arrivano al 38%, un livello di sovrappeso, 77% contro il nostro 36%. Un benessere fisico che non è orizzontale all'interno della popolazione. I ricchi stanno bene invece i poveri hanno delle degenerazioni in termini fisici che purtroppo li penalizzano in maniera eccezionale. E allora noi dobbiamo evitare anche che si vada verso un modello di quella natura in difesa della civiltà avendo una visione chiara di dove l'umanità può orientarsi e cercare di stare dalla parte che riteniamo più corretta cercando di assumendoci le responsabilità".