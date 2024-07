Made in Italy, Serra (Coldiretti): piccoli comuni rivitalizzati da agricoltura e imprenditrici donne. VIDEOINTERVISTA

Roma - "Comuni, piccoli borghi rappresentano la tradizione, le nostre identità, le nostre radici e sono il DNA narrativo dell'Italia. Piccoli comuni che molto spesso vengono lasciati dai giovani per questioni lavorative, vengono lasciati perché purtroppo molti servizi vengono a mancare. Ma come possiamo fare noi per rivitalizzare questi comuni? La chiave di volta sta nell'agricoltura e soprattutto nell'agricoltura multifunzionale".

Così ad AGRICOLAE Mariafrancesca Serra, leader donne Coldiretti, a margine del nuovo rapporto di Coldiretti-Fondazione Symbola “Piccoli Comuni e Tipicità”.

Una l'agricoltura multifunzionale che per dati è rappresentata per la gran parte dall'imprenditoria femminile. Donne che vengono da percorsi molto spesso differenti e molto lontani da quelli dell'agricoltura, che scelgono di tornare alle proprie origini, scelgono di tornare nei piccoli comuni, scelgono di tornare in quelle campagne e scelgono di adottare un nuovo sistema di agricoltura, un'agricoltura legata alla tradizione, ma anche la tecnologia. E soprattutto con un risvolto, come abbiamo detto, della multifunzionalità.

Una multifunzionalità che non si distacca dall'attività principale dell'azienda, ma che si coniuga in agri-asilo, in fattorie didattiche, ma anche in fattorie della tenerezza. Aziende a conduzione femminile che ospitano le donne che magari hanno avuto delle problematiche a livello di violenza. Ricordiamo che ancora nel 2024 molte donne non denunciano le violenze subite. Questo perché? Perché mancano di indipendenza economica e in queste aziende il loro trovano rifugio, ma trovano anche l'opportunità di imparare un nuovo mestiere e rendersi così libere e avere un'indipendenza economica".