Made in Italy. Sottosegretario La Pietra, contrasto ad italian sounding deve essere impegno quotidiano

"Complimenti alla Guardia di Finanza per il maxi sequestro nel pistoiese di falsi prodotti agricoli italiani. L' importante operazione della GdF, che ha sequestrato ben 140 tonnellate di generi alimentari pronti a essere immessi sul mercato, conferma come sia necessaria una costante opera di vigilanza e repressione di tutti i fenomeni legati alla contraffazione del made in Italy. Forze dell'ordine, Masaf e tutte le istituzioni sono impegnate quotidianamente in una lotta a difesa dei cittadini e delle imprese italiane rispetto a una attività illecita ed intollerabile, che, nell'ultimo anno, ha sottratto alla nostra economia entrate pari a 120 miliardi di euro. I danni economici, quelli di immagine e i rischi per la salute dei consumatori, sono le ragioni per le quali non possiamo permetterci, neanche per un attimo, di abbassare la guardia davanti a un fenomeno, la cui eliminazione è e rimane una delle priorità del Governo Meloni"

È quanto dichiara il sottosegretario al Masaf, sen. Patrizio La Pietra.