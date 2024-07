Mafie, Corda: con confische terreni presidiamo e valorizziamo territori. Lo Stato è presente. VIDEOINTERVISTA

“Certamente un primo obiettivo dal punto di vista dell'utilizzo dei terreni è evidente, cioè il fatto che ci sia un presidio del territorio, perché viene messo a reddito un terreno che invece non sarebbe stato utilizzato e in quanto tale pericoloso per tante ragioni. Pensate agli incendi di un terreno non custodito, pensate alle possibilità sempre di sversamento di materiali illeciti nel terreno medesimo. Quindi la valorizzazione e la presenza umana su questi terreni è un fatto veramente molto importante.”

Così Bruno Corda - Direttore dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata- a margine della firma al Viminale del Protocollo di Intesa con i Masaf, grazie al quale verranno messi a disposizione di giovani imprenditori agricoli i terreni sottratti alle mafie.

“Il secondo argomento è il fatto che qualunque bene noi riusciamo a destinare dal punto di vista sociale o istituzionale costituisce un affronto nei confronti della criminalità organizzata, che non solo si vede sottratto il bene al proprio patrimonio ma poi lo vede utilizzare da altri. E'un qualche cosa che per loro è formidabilmente complicata da dover recepire e da dover accettare.

Quindi il messaggio che noi lanciamo è molto forte: non abbiamo paura! Lo Stato arriva, lo Stato gestisce, lo Stato porta via e riutilizza nel migliore dei modi possibili.

Circa l'ubicazione di questi terreni che verranno utilizzati per il progetto presentato quest'oggi, sono dislocati su tutto il territorio nazionale. Noi abbiamo ovviamente fatto un'azione di controllo e verifica di dove questi trovavano collocazione. Certamente il nostro intendimento era quello di dare il segnale sul piano nazionale.

Poi è evidente che laddove ce ne sono di più come nel caso specifico nelle regioni meridionali (in particolare in Sicilia) allora ci sono dei numeri sicuramente superiori, però è un qualche cosa che cerchiamo di alimentare in modo trasversale anche perché le confische riguardano tutto il territorio nazionale non soltanto il Meridione.”