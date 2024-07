Mafie, Lollobrigida: protocollo sui terreni confiscati abbina a contrasto criminalità il rilancio di attività

"Il dato dell'agricoltura e dell'abbandono del territorio è in Italia più drammatico rispetto a qualsiasi altro del nostro continente. A un decremento delle imprese agricole del 24% medio in Europa corrisponde invece un decremento del 35% negli ultimi trent'anni in Italia, con punte del 45% al Sud".

Così Francesco Lollobrigida, Ministro Masaf, in occasione della firma al Viminale del Protocollo di Intesa con i Masaf, grazie al quale verranno messi a disposizione di giovani imprenditori agricoli i terreni sottratti alle mafie.

"Quando c'è abbandono dell'agricoltura non c'è solo una minore capacità produttiva di buon cibo, ma c'è anche abbandono del territorio. L'agricoltore è stato il custode del territorio per millenni e continua ad essere colui che per legami, per ovvie ragioni dovute al reddito che produce nel suo bene più prezioso, la terra, tende a tutelarla e a valorizzarla.

L'agricoltore è il primo ambientalista del pianeta e per questo riuscire ad avere la prospettiva di garantire il reddito agli agricoltori significa abbattere costi anche nella gestione dell'ambiente, valorizzazione delle aree, specie le aree più difficili del territorio in termini anche di produzione.

Il protocollo di segna davvero un dato particolarmente positivo, perché al contrasto della criminalità corrisponde un rilancio invece delle attività che possono mettere le nuove generazioni in condizioni di avere una dotazione come la terra, per riuscire a divenire custodi del territorio in difesa dell'ambiente e anche produttori di benessere.

Attraverso questo meccanismo avremo intanto le prime 1400 particelle messe a garanzia del territorio attraverso i giovani. Ci sarà la possibilità di finanziare anche progetti specifici che guarderanno sia alla produzione sia alla valorizzazione dell'aspetto sociale.

Contiamo che i risultati di questo protocollo siano dimostrati già nella prossima stagione e che avremo rispetto a quello che stiamo seminando in questi anni un grande raccolto in futuro, un rafforzamento del nostro sistema sperando su questo che come spesso è avvenuto quando l'Italia riesce a tracciare una rotta, ci siano altri che lo seguono.

Nel G7 che svolgeremo a Ortigia, dal 21 al 29 di settembre, realizzeremo una Expo di dieci giorni per mettere in mostra il meglio dell'agricoltura, il meglio dell'innovazione tecnologica, il meglio dell'agroindustria e io dico anche il meglio del contrasto alla criminalità, dando una possibilità alternativa anche a tanti giovani del sud che spesso si trovano in condizione di povertà, diventando facile preda di qualsiasi fenomeno di carattere criminale".