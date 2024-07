Mafie, Salvitti (FDI): protocollo su terreni agricoli confiscati risposta a criminalità e rilancio territorio

“Oltre 1.400 terreni confiscati, più di mille ettari, da assegnare con un bando pubblico a giovani imprenditori agricoli. Accesso a canone agevolato, una parte dei quali destinati per l’acquisto di generi alimentari per chi vive un momento di difficoltà economica, e progetti di inclusione, per lavoratori extracomunitari in regola e persone con disabilità. Con il protocollo d’intesa tra Masaf e dicastero dell’Interno, firmato oggi dai ministri Lollobrigida e Piantedosi, ai quali va il nostro plauso, il Governo Meloni, con un solo provvedimento, dà più di un segnale: di contrasto all’illegalità e alla criminalità organizzata, di lotta al caporalato di cui si cibano le mafie, di rilancio del territorio e di carattere sociale. Un protocollo che mira a potenziare l’attività dell’Agenzia dei beni confiscati e che rappresenta una importante opportunità per mettere a reddito terreni che, altrimenti, rappresenterebbero solo un costo per lo Stato. L’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, ancora una volta, dimostra di avere una strategia complessiva che guarda, insieme, al rilancio dell’agricoltura e alla lotta alle organizzazioni criminali, riaffermando il principio della legalità e offrendo nuove opportunità di lavoro. Quest’ultima, una delle strade per togliere per togliere alle mafie un’arma di ricatto e difendere il Made in Italy agroalimentare, messo a rischio dal business delle agromafie che fa registrare incassi illegali di decine di miliardi”. Così il senatore di Fratelli d’Italia e membro della Commissione parlamentare Antimafia, Giorgio Salvitti.