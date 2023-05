Maltempo, AIC: Solidarietà a Emilia-Romagna, necessario intervento urgente Stato

L’Associazione Italiana Coltivatori esprime solidarietà e vicinanza a donne e uomini dell’Emilia-Romagna alle prese con le conseguenze dell’alluvione senza precedenti che da giorni sta affogando il territorio, e che ha già causato nove vittime e danni incalcolabili nel comparto agricolo così come in tutto il settore produttivo, con centinaia di frane e infrastrutture inservibili in molte frazioni.

"In questo momento di estrema urgenza” - dichiara il Presidente AIC, Giuseppino Santoianni – “è lo spirito di solidarietà del nostro Paese che emerge forte ed energico attraverso il sistema di Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, le forze dell'ordine e i tanti volontari che arrivano anche da altre regioni. Gli agricoltori e gli allevatori faranno di tutto per ripartire, come sempre, ma il sostegno dello Stato è necessario e urgente perché il rischio di vedere la chiusura di aziende agricole è dietro l’angolo, non possiamo lasciare solo chi con azioni concrete e costanza è simbolo di presidio dei territori più difficili del paese”.