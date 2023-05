Maltempo, Caretta (FdI): Governo al lavoro per assicurare politiche territoriali adeguate dopo decenni di incuri

"Il Governo Meloni è vicino alle persone e alle imprese colpite dai violenti nubifragi che si sono abbattuti, in particolare, nel territorio faentino. Esprimo il mio cordoglio per le vittime delle alluvioni e sono vicina ai famigliari delle persone scomparse in queste ore. Per quanto concerne l'agricoltura i danni subiti dalle coltivazioni purtroppo appaiono devastanti e in grado di compromettere la produzione del grano e dell'orzo, oltre a mettere a serio rischio le altre produzioni agricole dell'Emilia Romagna. Il susseguirsi di queste calamità e dei danni conseguenti sono, purtroppo, l'effetto di una colpevole incuria registrata in questi decenni e alla quale il Governo Meloni sta mettendo riparo con azioni adeguate ad assicurare politiche territoriali finalmente attente e rigorose, concentrandosi su misure di gestione del dissesto idrogeologico, prevenzione e messa in sicurezza dei territori".

E' quanto dichiara l'on. Maria Cristina Caretta, vicepresidente della commissione Agricoltura della Camera dei Deputati.