Maltempo, Confagricoltura: segnale importante dal Governo. Domani la giunta nazionale si riunisce in Emilia Romagna

“E’ una prima risposta concreta da parte del Governo, che ha messo a disposizione 2 miliardi di euro per far fronte all’emergenza. Certamente è soltanto l’inizio: il settore agricolo, che ha ottenuto oggi 100 milioni per gli indennizzi e 75 a valere sul fondo innovazione, è il più danneggiato, con oltre 5.000 aziende agricole coinvolte dall’alluvione nella sola Emilia Romagna”.

Così Marcello Bonvicini, presidente di Confagricoltura Emilia Romagna, che ha preso parte a Roma all’incontro a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Meloni e con il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, per le prime misure relative all’emergenza alluvione.

“E’ chiaro che attendiamo altri provvedimenti. L’agricoltura nella nostra regione in 5 anni ha subito diversi danni da gelate, grandinate che hanno piegato l’ortofrutta, quindi la siccità e ora l’alluvione rischiano davvero di cancellare il nostro tessuto imprenditoriale – ha aggiunto - Ancora oggi ci sono aziende agricole non raggiungibili a causa delle frane e degli smottamenti e allevamenti in zone isolate che hanno bisogno di mangimi per gli animali”.

“Il modello che auspichiamo per la ripresa e la ricostruzione, è quello del post terremoto. Così come abbiamo saputo spendere bene le risorse assegnate e gestite dal Commissario, sicuramente sapremo fare altrettanto. Chiediamo fiducia” – ha aggiunto Bonvicini.

Domani la giunta nazionale di Confagricoltura si riunirà a Bologna, nella sede regionale della Confederazione, mentre il presidente nazionale di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, farà un sopralluogo in alcune aziende agricole delle province più colpite, dove l’alluvione ha cancellato coltivazioni e gravemente danneggiato le strutture.