Maltempo, Confeuro: urge Dl con sospensione pagamenti per aziende agricole colpite

Confeuro è vicina alle popolazioni di Emilia Romagna e Marche colpite dall'Alluvione e dalle inondazioni. I danni alle produzioni agricole in queste due regioni italiane sono incalcolabili con oltre 5000 aziende agricole devastate. Interi campi e allevamenti sono andati distrutti. Chiediamo al Governo di intervenire con rapidità, mediante decreto legge, e di sospendere tutte le scadenze di pagamento in essere (tributi, crediti e previdenza) per supportare i cittadini e le aziende agricole colpite dall’alluvione causata dal maltempo – afferma il Presidente di Confeuro.

E’ impensabile che nel 2023 ancora assistiamo a tragedie di questo tipo. I fiumi vanno puliti d’estate quando sono in secca e sono lavori di manutenzione ordinaria che vanno fatti con regolarità altrimenti poi ci ritroviamo con esondazioni dopo una settimana di pioggia imprevista – prosegue Andrea Michele Tiso, presidente di Confeuro.

Dobbiamo investire nella gestione degli invasi. Se guardiamo ai dati solo l’11% dell’acqua piovana viene trattenuta dagli invasi esistenti, che hanno un’età media di 62 anni, il 60% della rete idrica ha più di 30 anni e il 25% ha più di mezzo secolo. Se non rispettiamo l’ambiente, non creiamo nuovi invasi e non puliamo i fiumi è probabile che rivedremo scene simili già in autunno – conclude il Presidente Tiso.