Maltempo, FdI: attacchi al ministro Lollobrigida fuori luogo

“Gli attacchi al ministro Lollobrigida sono pretestuosi e fuori luogo. Banali falsità. C’è chi prova a risolvere i problemi del Paese, lavorando senza sosta e chi non perde occasione per strumentalizzare tragedie come quella che ha colpito l’Emilia Romagna. Le morti, le distruzioni, le vite distrutte dall’alluvione dovrebbero far riflette, invece, c’è chi non perde tempo per farsi portatore di parole vuote che gettano fango sul governo. Segnaliamo sommessamente che il ministro Lollobrigida si è recato immediatamente nei luoghi colpiti dal disastro. Un atto di responsabilità che dovrebbe essere apprezzato e non biasimato. Alcuni rappresentanti di Azione dovrebbero vergognarsi. Ora è il momento di mettersi al lavoro per dare risposte ai cittadini, affinché l’Emilia Romagna si rialzi al più presto. E per mettere a terra quei numerosi progetti del Pnrr, già finanziati, al fine di evitare che crisi simili si ripetano in futuro. Le chiacchiere le lasciamo ad altri”.

Lo dichiarano i senatori di Fratelli d’Italia Bartolomeo Amidei, Renato Ancorotti, Anna Maria Fallucchi, Gianpietro Maffoni, Salvo Pogliese componenti della commissione Agricoltura di Palazzo Madama.