Maltempo, Lollobrigida a Faenza: sostenere agricoltori, primi garanti dei territori. Stiamo quantificando danni per intervenire come necessario

"Essere di supporto immediato e cercare intanto di contenere il più possibile dei danni che sono frutto spesso di cattiva manutenzione del territorio". Così il Ministro Lollobrigida in visita azienda a Faenza colpita da alluvione. "Io ritengo che il mondo dell'agricoltura sia centrale e abbia subito danni enormi ma credo anche che occorra ripensare quello che la relazione tra il rispetto della natura e l'abbandono del territorio. E' necessario mettere in condizione i nostri agricoltori di poter curare i territori (perché sono stati sempre coloro che li hanno manutenuto meglio di tutti) attraverso norme che devono andare incontro a questa esigenza, compresa la possibilità di manutenere gli alvei dei fiumi in maniera corretta. Obiettivo è quello di consentire a chi lavora la terra di tenerli puliti per evitare esondazioni, come quelle che sono avvenute e che sono spesso cause o peggio concause che aggravano la situazione".

"Ad oggi quello che possiamo fare - prosegue il ministro - è esprimere la nostra solidarietà e attivarci con ogni modalità possibile per cercare di andare incontro ai danni economici che hanno subito famiglie e imprese che in questi momenti sono in uno stato emotivo più che comprensibile".

La situazione dovrà essere ora quantificata anche in termini di danni economici. "Da questa mattina le istituzioni regionali, le istituzioni nazionali sono al lavoro. Ho sentito nelle prime ore del mattino sia il ministro Musumeci che ovviamente il nostro responsabile protezione civile Curcio. Ho ricevuto le foto oggi di una situazione abbastanza drammatica in molte aree della Regione e si sono attivati tutti a partire dal presidente Meloni per cercare di capire il quadro per poi ovviamente intervenire come sarà necessario", conclude.