Maltempo, Lollobrigida: Agricoltori centrali per manutenzione e tutela del territorio. Bene Fondo Agricat per sostegno a imprese

"L’interrogazione proposta si sofferma sulle cause di eventi atmosferici estremi come quelli che hanno colpito l’Emilia Romagna. E’ evidente che non esistendo una sola causa è difficile, se non impossibile, identificare con esattezza quali abbiano contribuito in misura maggiore. Certo è che occorre fare tutto quanto possibile per evitare che gli eventi naturali producano gli effetti disastrosi cui abbiamo assistito.

In questa direzione vanno tutte le misure già contenute nel decreto – legge di contrasto alla siccità in corso di conversione al Senato. La Cabina di regia e il commissario straordinario si occuperanno proprio di individuare quelle opere infrastrutturali necessarie a questo scopo, concentrando su di esse i finanziamenti."

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida nel corso del Question time alla Camera sulle iniziative urgenti a favore del settore agricolo dell'Emilia-Romagna in relazione ai recenti eventi alluvionali, con particolare riferimento alla previsione di indennizzi e di una moratoria fiscale (Borrelli – AVS).

"A questo proposito intendo richiamare una misura inserita all’interno del decreto-legge approvato in Consiglio dei Ministri che reputo di particolare importanza. E’ stato previsto che il Commissario straordinario per fronteggiare il fenomeno della siccità, si occupi di verificare lo stato di efficienza delle opere di bonifica, di drenaggio delle acque meteoriche.

Sappiamo che tali opere, gestite dai Consorzi di bonifica, rivestono un ruolo fondamentale nell’irreggimentazione delle acque piovane e che la corretta tenuta delle stesse favorisce il deflusso ordinato. Aggiungo che, per troppi anni gli agricoltori sono stati considerati qualcosa di estraneo rispetto alla manutenzione dell’ambiente, mentre io credo che siano i primi cui affidare, con indirizzi sostenibili dal punto di vista ambientale e produttivo, il ruolo di conservazione e valorizzazione del territorio.

In quest’ottica nel medesimo decreto – legge approvato dal Consiglio dei Ministri è contenuta una disposizione che consente di recuperare il legname naturalmente avulso e depositato in ambiente, che spesso ostruisce il naturale deflusso delle acque. Si tratta di un’attività che fino ad oggi era sanzionato, e che invece, con questa misura può essere liberamente svolta.

Sosterremo inoltre ogni iniziativa, anche parlamentare, utile a ripristinare questa importante funzione dei nostri agricoltori con semplificazioni normative e sostegni economici.

Venendo ora agli interventi di sostegno, intendo soffermarmi specialmente sulla misura di aiuto previsto a carico del Fondo Agricat che è il nuovo strumento assicurativo previsto nell’ambito della Politica comune. La disposizione contenuta nel decreto legge approvato consente di accedere a tale Fondo anche alle imprese che non erano assicurate. Le imprese colpite, inoltre, potranno beneficiare di ulteriori agevolazioni oltre alla sospensione dei pagamenti e delle rate di mutuo prevista per tutte le categorie produttive, quale l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti.

Ulteriori 75 milioni di euro sono destinati a sostenere gli investimenti e i progetti innovativi nei settori dell’agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell’acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici di questi giorni.

Si tratta delle risorse stanziate nel Fondo per l’innovazione tecnologica prevista dalla legge di Bilancio. Il decreto attuativo era in corso di adozione, ma l’evento eccezionale ha imposto di riservare una parte del risorse nella misura di 10 milioni peer il 2023 e di 65 negli ulteriori anni alle imprese agricole dell’Emilia Romagna."