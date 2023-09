Maltempo Piemonte, Bergesio, Lega: Dalla sospensione dei mutui un aiuto concreto all’economia cuneese

In seguito alla dichiarazione da parte del Consiglio dei Ministri, lo scorso 28 agosto, dello stato di calamità per 12 mesi per le province colpite quest’estate da eventi meteorologici eccezionali, la Protezione civile ha disposto la moratoria delle rate dei mutui a favore di imprese e privati nei territori colpiti dal maltempo. Intervento cui è seguita apposita circolare dell'Associazione bancaria italiana.Tra le province incluse nel provvedimento anche quella di Cuneo, per la quale sono già anche stati stanziati dal Governo, i primi 650.000 euro per interventi di emergenza.

In questi giorni il Capo del Dipartimento di

Protezione Civile Fabrizio Curcio ha emanato per Cuneo, dove quest’estate si sono verificati allagamenti, dissesti idrogeologici, caduta di alberi, interruzione di servizi essenziali e danni agli edifici, un’apposita ordinanza, in cui si precisa che: “I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale”.

Il commento del Senatore cuneese della Lega, Giorgio Maria Bergesio: “La moratoria rappresenta un aiuto concreto alle tante persone e aziende, in particolare nel comparto agricolo, del Cuneese duramente colpite dagli ennesimi eventi meteorologici estremi. Il nostro territorio ha già subito innumerevoli calamità naturali e la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo è stato un segno di attenzione per la nostra Provincia. Si tratta di misure che permettono di dare ossigeno alle nostre aziende, già costrette a fronteggiare il gravoso aumento dei tassi di interesse e dei prezzi delle materie prime e dell’energia, tanto che oggi, in agricoltura, circa un terzo delle imprese si trova costretta a lavorare in perdita. Un'iniziativa lungimirante, realizzata in collaborazione con l'Associazione bancaria italiana, alla

quale invitiamo a parteciapare attivamente tutti gli istituti bancari che operano sul territorio, garantendo la necessaria pubblicità. La moratoria si inserisce nel percorso virtuoso avviato da questo Governo, con il contributo importante della Lega, a sostegno del territorio, dell’economia e delle famiglie”