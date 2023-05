Maltempo, Prandini: Più di 5mila imprese agricole sono sommerse, dare risposte immediate. VIDEOINTERVISTA

“La situazione in Emilia Romagna è sicuramente drammatica. Abbiamo più di 5000 imprese agricole totalmente sommerse dall'acqua, con una situazione preoccupante rispetto alla tenuta economica dei nostri agricoltori. Fra i vari comparti, quelli sicuramente più colpiti sono anche nel comparto florovivaistico, nel settore ortofrutticolo, il comparto vitivinicolo, dove i danni non siamo ancora in grado di calcolarli, perché solo nel momento in cui i terreni saranno liberi riusciremo a capire quello che è la sopravvivenza delle piante, soprattutto nel settore, come dicevamo, sia florovivaistico che vitivinicolo che ortofrutticolo e nel settore in particolar modo dalla frutta che era già fortemente colpito dalle gelate degli scorsi mesi. E quindi a quel problema si aggiunge ovviamente quello delle ultime ore. Sarà di fondamentale importanza dare delle risposte nell'immediato e in tempi velocissimi, proprio per far capire ai nostri imprenditori che le istituzioni sono lì per supportare”.

Così ad AGRICOLAE il presidente di Coldiretti Ettore Prandini sulla questione maltempo e alluvione in Emilia Romagna.