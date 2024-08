Maltempo, Risso (Terra Viva): vicinanza ai coltivatori colpiti, attivare ristori e assicurazioni per le imprese

Ufficio Stampa Terra Viva, 10 agosto 2024 - "Il maltempo che da giorni sta mettendo in ginocchio interi territori del nord Italia, in particolare in Piemonte, come avvenuto nelle zone del monregalese, a Bastia Mondovì e nel torinese, sia da monito per il Parlamento e tutte le istituzioni per attivarsi nel sostenere le imprese agricole anche con nuovi strumenti assicurativi".

Lo scrive sui profili social di Terra Viva il Presidente nazionale Claudio Risso.

"Per i coltivatori piemontesi - aggiunge il leader dell'Associazione dei liberi produttori agricoli - sono giorni di grande difficoltà e molti di loro hanno perso ingenti opportunità di reddito: siamo al loro fianco, anche con i nostri centri di assistenza agricola territoriali, e assieme a Terra Viva Piemonte chiediamo al Presidente della Regione Alberto Cirio di attivare immediatamente ristori per i tanti imprenditori colpiti".

"Ancora una volta - conclude Risso - siamo testimoni di fenomeni meteorologici sempre più estremi e imprevedibili, per cui non ci rimane che agire in chiave preventiva e sostenere i nostri coltivatori, categoria tra le più vulnerabili davanti ai cambiamenti climatici: servono strumenti normativi aggiornati e processi burocratici più snelli, oltre naturalmente alla pianificazione di politiche e di massicci investimenti sia pubblici che privati adatti a mettere in sicurezza il territorio e garantire la massima tutela contro il dissesto idrogeologico".