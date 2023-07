Maltempo, Spinelli (Fdi): governo sta lavorando bene, critiche opposizione sono strumentali

“L’on. Gnassi farebbe bene a non continuare sulla sua linea polemica riguardo l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. Le sue critiche strumentali e pregiudiziali non stanno facendo bene al nostro territorio nel momento in cui il governo sta lavorando per rimettere a posto le cose. La situazione è più sotto controllo di quanto Gnassi, con le sue esternazioni, voglia far credere. L’esecutivo Meloni ha messo in campo tutto quello di cui c’era bisogno, fondendo i due decreti, e consentendo così un unico piano di spesa e gestione. Questo immane lavoro ha richiesto più attenzione nella fase di controllo sugli emendamenti e in commissione ambiente si è dovuto procedere con la soppressione di un subemendamento, precedentemente approvato, che prevedeva per i subcommissari della ricostruzione la possibilità di dotarsi di una struttura tecnica e di un comitato istituzionale ad hoc. La disposizione è stata cancellata su segnalazione della Ragioneria generale per problemi di coperture il che avrebbe comportato l’ennesimo riesame del testo con il rischio che non passasse entro il primo di agosto mettendo a rischio migliaia di imprese e di persone colpiti dagli eventi alluvionali. Su questa soppressione le opposizioni hanno costruito una polemica pretestuosa asserendo che il Governo e la maggioranza vogliono il controllo sulla ricostruzione, il che è ampiamente smentito nel testo del Dl che indica all'art 20 quater del provvedimento che deve lavorare in sinergia con gli amministratori del territorio. Inoltre le polemiche hanno investito anche i fondi che secondo le opposizioni non sono sufficienti, negando l’evidenza delle dotazioni messe a disposizioni dal Governo che in poche ore ha stanziato altre 2,5 miliardi”

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli.