Caporalato, Mammucari, Uila: a Latina 5000 persone per chiedere rilascio permessi soggiorno e risposte concrete nel rispetto della legalita

"Siamo stati ricevuti dal viceprefetto in carica perché l'attuale prefetto è stato nominato come commissario straordinario alla lotta contro il caporalato e abbiamo ribadito le nostre proposte: rilascio immediato di permessi di soggiorno a chi è vittima di sfruttamento, così come già previsto dal testo unico sull’immigrazione, e permessi di soggiorno per attesa occupazione per tutti coloro che entrati nel nostro paese con contratto stagionale oggi sono alla ricerca di un’occupazione regolare".

Così la segretaria Uila Enrica Mammucari al termine della manifestazione con la comunità indiana, in ricordo del bracciante morto Satnam Singh, che si è svolta oggi a LATINA e alla quale hanno partecipato oltre 5000 persone.

"Abbiamo evidenziato al viceprefetto una grave mancanza: in un territorio come quello di Latina in tutto il 2023 non è stato rilasciato nemmeno un permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 18 e 22 del testo unico sull'immigrazione. Proprio su questo abbiamo quindi chiesto un incontro urgente al quale è necessario che partecipino anche la questura e le nostre strutture territoriali per comprendere quali siano le procedure affinché questa norma sia effettivamente applicata", prosegue Mammucari.

"Infine, abbiamo nuovamente sottolineato l’importanza di rendere più efficace la rete del lavoro agricolo di qualità a Latina, così come nel resto d’Italia dove in ancora oltre 40 province non è stata costituita. Per farlo è necessario un maggior e reale coinvolgimento di ITL, Inps, INAIL e un ruolo più incisivo dell'ente bilaterale territoriale agricolo, costituito da sindacato e associazioni agricole. La rete per il lavoro agricolo di qualità può rappresentare uno strumento fondamentale da un lato per coordinare le attività ispettive dall’altro cominciare a garantire ai lavoratori servizi essenziali come l’alloggio e il trasporto, nonché favorire il matching tra domanda e offerta di lavoro. Dobbiamo lanciare una grande campagna per la legalità ma dobbiamo anche avere risposte concrete ed è quello che stiamo richiedendo in queste ore alle istituzioni nazionali e territoriali", conclude.