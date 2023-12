Manovra, Bergesio (Lega): Approvata Legge Bilancio 2024. Aiuto concreto agli italiani

“Al Paese serve finalmente concretezza. La stessa a cui è improntata la legge di Bilancio 2024-2026 che contiene misure responsabili e realistiche concentrate in particolare sulla riduzione della pressione fiscale a sostegno dei redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati”.

Lo afferma il Senatore Giorgio Maria Bergesio, Lega, dopo il via libera del Senato, con 109 sì, 72 no e 2 astenuti, alla legge di bilancio. Ora il testo passa all’esame della Camera dei Deputati, per l’approvazione finale è prevista entro fine anno.

“Gli ambiti di intervento sono molteplici – dice Bergesio -, a partire dal taglio del cuneo fiscale e dall’innalzamento per i dipendenti della no tax area fino alla previsione di spesa di 190 milioni per il 2024 e 210 per il 2025 per i contratti di sviluppo relativi ai programmi industriali. Altre risorse vanno agli incentivi e meccanismi premiali per le aziende che investono e assumono nonchè alle realtà industriali che decidono di tornare a produrre in Italia”.

“A sostegno delle micro, piccole e medie imprese, che sono la spina dorsale della nostra economia, viene rifinanziata di 100 milioni di euro l’autorizzazione di spesa relativa alla “Nuova Sabatini”, misura a sostegno degli investimenti in beni strumentali – prosegue il Senatore, Vicepresidente Commissione Attività Produttive di Palazzo Madama -. Sempre per le imprese sono stati stanziati circa 1,3 miliardi di euro per le nuove assunzioni, e sono previsti anche incentivi per le assunzioni di donne disoccupate. Ancora sul lavoro, una novità importante riguarda le partite Iva fino a 170 mila euro che non pagheranno più in anticipo le tasse”.

Il parlamentare della Lega continua: “Numerose e importanti anche le misure a sostegno dell’agricoltura, come l’istituzione del nuovo Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura, generate da eventi non prevedibili, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca, con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Inoltre rispetto al passato, il ricorso al Fondo di solidarietà può essere attivato anche in riferimento ad eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive”.

Infine, Bergesio ricorda: “Su infrastrutture e trasporti, viene autorizzata la spesa di 210.265.400 euro per il 2024 per il rifinanziamento di interventi. Sostegno anche alle famiglie, con misure a favore della natalità e dei redditi più bassi con la conferma della carta “Dedicata a te” e il rifinanziamento del contributo straordinario per il caro energia e il bonus sociale elettricità”.

“In definitiva, tutte le misure contenute nel provvedimento hanno un unico obiettivo: in un periodo di grave incertezza, costellato di difficoltà, l’attenzione deve essere necessariamente rivolta alle fasce più deboli della popolazione, alle famiglie e a chi garantisce lavoro. Questa legge di Bilancio costituisce le fondamenta di un periodo di grande attenzione a tutti gli italiani”, conclude il Senatore Bergesio.