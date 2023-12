Manovra: Bergesio (Lega), misure responsabili e realistiche

“La legge di Bilancio 2024-2026 contiene misure prudenti, responsabili e realistiche che, alla luce della delicata situazione economica, sono concentrate sulla riduzione della pressione fiscale a sostegno dei redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Tra i tanti provvedimenti, si conferma il taglio del cuneo fiscale, a cui sono destinati 10 miliardi e include anche la riforma per l’accorpamento delle aliquote Irpef e l’innalzamento per i dipendenti della no tax area. Nell’ambito delle attività produttive, importantissima è la previsione di spesa di 190 milioni per l’anno 2024 e di 210 milioni per il 2025 per il finanziamento dei contratti di sviluppo, relativi ai programmi industriali. Viene anche incrementata la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 110 milioni di euro per l’anno 2024 e di 220 milioni per l’anno 2025. Altre risorse vanno agli incentivi e meccanismi premiali per le aziende che investono e assumono nonchè alle realtà industriali che decidono di tornare a produrre in Italia. Numerose e importanti anche le misure a sostegno dell’agricoltura. Per le famiglie, diminuisce il canone Rai in bolletta, che passa da 90 a 70 euro all’anno. Questa misura coinvolge 21 milioni di abbonati per un risparmio pari a 420 milioni di euro. Il taglio al canone Rai, fortemente voluto dalla Lega, deve essere uno stimolo per un servizio moderno, competitivo e concorrenziale. Con questa manovra, un unico e importante obiettivo: porre l’attenzione alle fasce più deboli della popolazione, alle famiglie e alle imprese”.

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Attività produttive a Palazzo Madama, durante il suo intervento sulla legge di Bilancio.