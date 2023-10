Manovra, ecco la bozza. IL TESTO

Pronto il testo della Manovra. AGRICOLAE è in grado di anticiparne il testo. Molti i provvedimenti destinati alle imprese.

Qui di seguito, come di consueto, AGRICOLAE pubblica lo schema di decreto in forma testuale e a seguire in formato PDF:

SCHEMA DL MANOVRA .............................................................................................................................................. 1

CAPO I MISURE IN MATERIA DI PENSIONI, RINNOVO DEI CONTRATTI PUBBLICI E DISPOSIZIONI FISCALI....................

ART. 1. (Anticipo conguaglio di perequazione nell’anno 2023)................................................................................. 3

ART. 2. (Campagna reddituale) ................................................................................................................................. 3

ART. 3. (Anticipo rinnovo contratti pubblici) ............................................................................................................. 3

ART. 4. (Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette) .............................................. 4

ART. 5. (Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e

sviluppo).................................................................................................................................................................... 4

ART. 6. (Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge

18 settembre 2023, n. 127) ....................................................................................................................................... 5

ART. 7. (Modifiche alla disciplina della participation exemption sulle plusvalenze) ................................................ 5

ART. 8. (Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici) ............................................................ 6

CAPO II ....................................................................................................................................................................... 6

MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI ............................................................................................................ 6

ART. 9. (Disposizioni in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano) ................................. 6

ART. 10. (Trasporto pubblico locale) ......................................................................................................................... 8

CAPO III MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI E IN MATERIA DI SPORT................................................................... 9

ART. 11. (Edilizia universitaria).................................................................................................................................. 9

ART. 12. (Anticipo investimenti FS)............................................................................................................................ 9

ART. 13. (Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese)................................................................ 10

ART. 14. (Contenzioso Strada dei Parchi) ................................................................................................................ 10

ART. 15. (Anticipo difesa) ........................................................................................................................................ 10

ART. 16. (Misure in materia di sport) ...................................................................................................................... 10

CAPO IV MISURE IN MATERIA DI LAVORO, ISTRUZIONE E SICUREZZA........................................................................11

ART. 17. (Fondo nazionale delle politiche sociali) ................................................................................................... 11

ART. 18. (Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico)..................................................................... 11

ART. 19. (Adempimenti Contributivi)....................................................................................................................... 12

ART. 20. (Misure per le scuole dell’infanzia paritarie)............................................................................................ 12

ART. 21. (Misure in materia di immigrazione, sicurezza e per prosecuzione delle attività emergenziali connesse

alla crisi ucraina] ..................................................................................................................................................... 12

ART. 22. ( Modifiche all’articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 luglio 2020, n. 77)..................................................................................................................................... 13

CAPO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI .............................................................................................................14

ART. 23. (Disposizioni finanziarie] ........................................................................................................................... 14

ART. 24. (Entrata in vigore]..................................................................................................................................... 15

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per esigenze

finanziarie e fiscali indifferibili;

RITENUTA, in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di adottare

disposizioni in favore degli enti territoriali, in materia di pensioni e di rinnovo dei

contratti pubblici, in materia di investimenti, istruzione e di sport, nonché in

materia di tutela del lavoro e della sicurezza;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ....;

SULLA proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro/i Ministri .....;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

Misure in materia di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e disposizioni

fiscali

ART. 1.

(Anticipo conguaglio di perequazione nell’anno 2023)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere

il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio

per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della

legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2022 è anticipato al 1° novembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.038 milioni di euro per l'anno

2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 566 milioni di

euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024 mediante

rispettivamente le maggiori entrate per l’anno 2023 e quota parte delle minori spese

per l’anno 2024 derivanti dal comma 1 e quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno

2023 ai sensi dell'articolo 23

ART. 2.

(Campagna reddituale)

1. Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica

reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,

relative al periodo d'imposta 2021, nonché' alle verifiche di cui all'articolo 35,

comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta

2020, è avviato entro il 31 dicembre 2024.

[chiesta integrazione RT a DF e ADE]

ART. 3.

(Anticipo rinnovo contratti pubblici)

1. Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi

contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a

tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale,

l’emolumento di cui all’articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30

dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sul

2024, del relativo importo annuale moltiplicato per un coefficiente pari a 6,7, salvi

eventuali successivi conguagli. Il predetto importo non rileva ai fini dell’attribuzione

del beneficio di cui all’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,

come modificato dall’articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito,

con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro per l’anno

2023, si provvede ai sensi dell’articolo 23.

3.Le amministrazioni di cui all’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165 possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l’incremento di cui al comma 1 con le modalità e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci.

ART. 4.

(Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette)

1.All’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.

435, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Per il solo periodo d’imposta

2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente

dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila

euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla

dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali, entro il 16

gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a

decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle

rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2,

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 2.540,9 milioni di euro

per l’anno 2023 si provvede ai sensi dell’articolo 23

ART. 5.

(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito

d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 9:

1) al primo periodo, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle

seguenti: «entro il 30 giugno 2024»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contenuto e le modalità di

trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della

procedura sono definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle

entrate.»;

b) al comma 10:

1) le parole: «entro il 16 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle

seguenti: «entro il 16 dicembre 2024»;

2) al secondo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025»

sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026»;

3) al terzo periodo, le parole «a decorrere dal 17 dicembre 2023» sono sostituite

dalle seguenti: «a decorrere dal 17 dicembre 2024»;

c) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite

dalle seguenti: «17 dicembre 2024»;

d) al comma 12, dopo le parole: «al comma 10» è inserito il seguente periodo: «In

deroga all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il termine di

decadenza per l’emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento

impositivo, è prorogato di un anno con riferimento ai crediti d’imposta di cui al

comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017».

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 33 milioni di euro per

l’anno 2023, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede

ai sensi dell’articolo 23.

ART. 6.

(Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito,

con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127)

1. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo, per il

2023, di cui ai commi da 115 a 119 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.

197, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo

di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del

patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura

delle eccedenze dedotte ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b), del testo

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche apportate dall’articolo 1,

comma 33, lettera q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite del 30 per

cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio

antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

2. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito

complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1°

gennaio 2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi

complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso

al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al

reddito nei suddetti quattro periodi di imposta, sino a concorrenza dell’esclusione

operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. L’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, è abrogato.

4. Per l’anno 2024 è istituito un nuovo contributo di solidarietà temporaneo di

eguale entità, a carico dei soli soggetti beneficiari delle disposizioni di cui all’articolo

5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito in legge, con modificazioni,

dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, da versarsi in due rate di pari importo entro il

30 maggio e il 30 ottobre 2024.

ART. 7.

(Modifiche alla disciplina della participation exemption sulle plusvalenze)

1.All’articolo 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente:”3-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c)

del comma 1 dell'articolo 67, diverse da quelle di cui al comma 4 del presente

articolo, per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla

corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono

superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza

del 5 per cento dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non

oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa

al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate

aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 87 del

testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuate da società ed enti commerciali

residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico

europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti ad

una imposta sul reddito delle società.”;

b) al comma 5 sostituire le parole “diverse da quelle di cui al comma 4” con le

seguenti: “diverse da quelle di cui al comma 3-bis e di cui al comma 4”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro 11,9 milioni a decorrere

dall’anno 2025 si provvede ai sensi dell’articolo 23.

ART. 8.

(Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici)

1. All’articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 le parole

«precedente bimestre» sono sostituite dalle seguenti: «mese precedente» e la parola

«quadrimestre» è sostituita dalla seguente «bimestre».

[chiesta integrazione RT a DF, ADM e ADE]

Capo II

Misure in favore degli enti territoriali

ART. 9.

(Disposizioni in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e

Bolzano)

1. In attuazione del punto 9 dell’Accordo in materia di finanza pubblica, sottoscritto

in data .........2023 tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente della

Regione siciliana, è riconosciuto in favore della Regione siciliana l’importo di 300

milioni di euro per l’anno 2023 a titolo di concorso all’onere derivante

dall’innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria

al 49,11 per cento di cui all’articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296. All’onere derivante dal presente comma, pari a 300 milioni di euro per

l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 23.

2. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) il comma 841 è sostituito dal seguente: «841. In attuazione dei princìpi

dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilità

nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilità intergenerazionale, ai sensi

degli articoli 81 e 97 della Costituzione, a decorrere dall'esercizio 2023, la Regione

siciliana è autorizzata a ripianare entro il limite massimo di otto anni il disavanzo

relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data

del 31 dicembre 2022, secondo le modalità definite con l’accordo tra il Ministro

dell’economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana sottoscritto in

data ..... 2023.»; b) al comma 842, le parole: «ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo

all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2032» sono sostituite

dalle seguenti: «ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio

2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2030»;

c) il comma 843 è sostituito dal seguente: «843. In caso di mancato rispetto da

parte della Regione degli specifici impegni derivanti dall’accordo di cui al comma

841, viene meno il regime di ripiano pluriennale secondo le modalità individuate

dal medesimo accordo e trova applicazione il regime ordinario di ripiano previsto

dall’articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 dall’esercizio in cui è

accertato il mancato rispetto degli impegni assunti ovvero dall’esercizio

immediatamente successivo se l’accertamento interviene dopo il termine previsto

per la deliberazione delle necessarie variazioni di bilancio.».

d) i commi 844 e 845 sono abrogati.

3. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,

n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera f), dell’articolo 75, le parole: «, nonché i nove decimi delle

accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati» sono soppresse;

b) dopo il comma 1, dell’articolo 75 è aggiunto il seguente: «1-bis. Nelle quote di cui

al comma 1, lettera g), non è compresa l’accisa sui prodotti energetici menzionati

al comma 1, lettera f), impiegati per usi diversi dalla carburazione.».

c) al comma 4-bis dell’articolo 79, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per

l’anno 2022 il contributo previsto dal periodo precedente è pari a 713,71 milioni di

euro. A decorrere dall’anno 2023 il predetto contributo annuo è pari a 688,71

milioni di euro»;

d) al comma 4-ter dell’articolo 79, le parole: «713,71 milioni di euro» sono sostituite

dalle seguenti «688,71 milioni di euro».

4. Le disposizioni recate dal comma 3 del presente articolo sono approvate ai sensi

e per gli effetti dell’articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31

agosto 1972, n. 670.

5. In attuazione dei punti 1 e 2 dell’Accordo in materia di finanza pubblica tra il

Ministro dell’economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto

Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre

2023, è riconosciuto in favore di ciascuna Provincia autonoma l’importo di 40

milioni di euro per l’anno 2023 in relazione alle minori entrate attribuite per gli

anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui

prodotti energetici ad uso riscaldamento di cui all’articolo 75, comma 1, lettera f),

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.

670, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell’articolo

2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

6. In attuazione del punto 6 dell’accordo in materia di finanza pubblica tra il

Ministro dell’economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto

Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre

2023, è attribuito alla Provincia autonoma di Bolzano nel 2024 l’importo di euro

24,061 milioni a titolo di compensazione del minor rimborso degli oneri derivanti

dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012, riconosciuto dallo Stato per

gli anni 2013-2015 ai sensi dell’articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del decreto

legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

7. Agli oneri di cui ai commi 3, 5 e 6, pari a complessivi 103 milioni per il 2023,

47,061 milioni nel 2024 e 23 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si

provvede ai sensi dell’articolo 23.

8. Nell’anno 2023, il gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote di cui

all’articolo 2, comma 80, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, può

essere destinato, qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo o al terzo periodo

del medesimo comma, anche alla copertura del disavanzo di amministrazione

diverso da quello sanitario.

9. Tenuto conto della legislazione vigente in materia di garanzia degli equilibri di

bilancio sanitario, le regioni determinano il finanziamento degli enti dei propri

Servizi sanitari regionali, assegnando le relative quote con uno o più atti, ivi

comprese eventuali rimodulazioni del finanziamento fra gli enti stessi, allo scopo di

favorirne l’equilibrio di bilancio e ai fini del generale equilibrio del bilancio

consolidato del Servizio sanitario regionale.

10. Alla regione Molise è assegnato per l’anno 2023 un contributo di 40 milioni di

euro vincolato alla riduzione del disavanzo di amministrazione.

11. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle Regioni per l’esercizio della

funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da

complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e

somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita

alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il

fondo di cui all’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è

incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2023. Il fondo è ripartito tra le Regioni

interessate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con

il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una

proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto del

fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.

12. Agli oneri derivanti dai commi 10 e 11, pari complessivamente a 90 milioni di

euro per l’anno 2023 si provvede ai sensi dell’articolo 23.

ART. 10.

(Trasporto pubblico locale)

1. Per il rifinanziamento del Fondo di cui all’articolo 200, comma 1, del decreto legge

19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.

77 è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l’anno 2023, che costituisce

limite massimo di spesa, al fine di contribuire a compensare in via definitiva la

riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo complessivamente

considerato dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 e conseguente alle limitazioni alla

capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in

relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Le risorse di cui al primo periodo

sono ripartite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, considerando unitariamente l’intero periodo, sulla base dei criteri

stabiliti con il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 200 tenendo conto dei

contributi già assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione

uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti. Con Decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle

finanze,sentita la Conferenza Unificata, sono operate le eventuali regolazioni

finanziarie tra le regioni, proporzionalmente alle effettive riduzioni dei ricavi subite

nel periodo considerato.

2.Per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, il fondo di cui all'articolo 4,

comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni,

dalla legge 10 marzo 2023, n. 23 è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno

2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 535 milioni di euro per l’anno

2023 si provvede ai sensi dell’articolo 23.

Capo III

Misure in materia di investimenti e in materia di sport

ART. 11.

(Edilizia universitaria)

1. Al fine di sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché di

incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede

mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un

rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a

lungo termine di contratti di locazione già in essere da parte di soggetti pubblici e

privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie, in considerazione

della rimodulazione del target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della

ricerca è istituito un Fondo finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti

a titolo di co-finanziamento nell’ambito delle procedure amministrative ai sensi

dell’articolo 1, comma 4-ter, e dell’articolo 1-bis, della legge 14 novembre 2000, n.

338. con una dotazione di euro 96.569.550 per l’anno 2023, euro 13.348.344 per

ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, euro 11.369.135 per l’anno 2033, euro

6.386.178 per l’anno 2034, euro 6.255.269 per l’anno 2035, euro 4.961.423 per

l’anno 2036, euro 4.437.927 per l’anno 2037, euro 2.500.761 per l’anno 2038, euro

2.185.727 per l’anno 2039, euro 1.808.949 per l’anno 2040, euro 1.539.494 per

l’anno 2041, euro 569.622 per ciascuno degli anni dal 2042 al 2043, euro 486.719

per ciascuno degli anni dal 2044 al 2046, euro 307.484 per l’anno 2047, euro

128.250 per ciascuno degli anni dal 2048 al 2053. Ai relativi oneri si provvede ai

sensi dell’articolo 23.

2. Le procedure amministrative di cui al comma 1, al pari di tutti i relativi

pagamenti, già effettuati e da effettuarsi, conservano piena validità ed efficacia ad

ogni effetto di legge.

ART. 12.

(Anticipo investimenti FS)

1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre

2021, n. 234 è incrementata di 1.000 milioni di euro per l’anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari 1.000 milioni di euro per l’anno 2023 si

provvede ai sensi dell’articolo 23.

ART. 13.

(Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese)

1.Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti

produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuati ai sensi dell'articolo 2 del

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

agosto 2013, n. 98, è autorizzata la somma di 50 milioni di euro per l’anno 2023.

Agli oneri di cui al primo periodo si provvede ai sensi dell’articolo 23.

ART. 14.

(Contenzioso Strada dei Parchi)

1. Il Fondo di cui all’articolo 7-bis, comma 3 del decreto-legge 16 giugno 2022, n.

68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108 è incrementato di

150 milioni di euro per l’anno 2023. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo

23.

ART. 15.

(Anticipo difesa)

1.Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di ammodernamento e

rinnovamento destinati alla difesa nazionale, l’autorizzazione di spesa di cui

all’articolo 4 comma 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è rifinanziata di 326 milioni

di euro per l’esercizio 2023. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 23.

ART. 16.

(Misure in materia di sport)

1. Per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione

italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, il contributo assegnato al Comitato

Olimpico nazionale italiano (CONI) ai sensi dell’articolo 1, comma 630, secondo

periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è incrementato di 13 milioni di euro

nell’anno 2023. Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 23.

2. Al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel

comune di Spresiano, di cui all’articolo 2, commi 272 e 273, della legge 24 dicembre

2007 n. 244, è disposto un contributo di euro 8 milioni per l’anno 2023 in favore

della Federazione ciclistica italiana. Per le finalità di cui al presente comma il

Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri procede

all’aggiornamento dell’accordo di programma quadro di cui all’articolo 1, comma

273, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 8 milioni di euro per l’anno 2023, si

provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato

da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul

proprio bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge

25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.

106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di

indebitamento netto, derivanti dal primo periodo, pari a 8 milioni di euro per l’anno

2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la

compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente

conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma

2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Capo IV

Misure in materia di lavoro, istruzione e sicurezza

ART. 17.

(Fondo nazionale delle politiche sociali)

1. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo

20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 10 milioni di

euro per l’anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023 si

provvede ai sensi dell’articolo 23.

ART. 18.

(Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico)

1. La disposizione di cui all’articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio

2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella

parte in cui prevede il riconoscimento, per l’anno 2022, di un’indennità una tantum

a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro

a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021, si intende riferita ai lavoratori

dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che

prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e

complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane,

dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

2. Per l’anno 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto

di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022, che preveda periodi non

interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente

non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a

sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non

siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova

prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento

pensionistico, è attribuita un’indennità una tantum pari a 550 euro. L’indennità

può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore.

3. L’indennità di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai sensi

del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L’indennità è erogata dall'Istituto nazionale

della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro

per l’anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e

comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e

al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio

emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto

limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell’indennità.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2023, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma

971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

ART. 19.

(Adempimenti Contributivi)

1. La corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali consente di

ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre

2004 da parte delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165 per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita

presso l’INPS ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tramite,

laddove sia ancora necessaria, la trasmissione all’Istituto nazionale di previdenza

sociale esclusivamente delle denunce mensili di cui all’articolo 44, comma 9 del

decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 novembre 2003, n. 326.

2.I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie

di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle

amministrazioni statali, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al

miglioramento dei saldi di bilancio.

3. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato alla

data di entrata in vigore della presente disposizione.

ART. 20.

(Misure per le scuole dell’infanzia paritarie)

1.Il contributo alle scuole dell’infanzia paritarie, di cui all’articolo 1, comma 328

della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato per l’anno 2023 di euro 50

milioni. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 23.

ART. 21.

(Misure in materia di immigrazione, sicurezza e per prosecuzione delle

attività emergenziali connesse alla crisi ucraina]

1. Per il finanziamento delle misure urgenti connesse all’accoglienza dei migranti,

anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non

accompagnanti è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un

fondo con una dotazione di euro 87.000.000 per l’anno 2023. I criteri e le modalità

di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti, anche ai fini del

rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell’interno, di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di

Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente disposizione.

2. All'articolo 1, comma 683 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) le parole “per l’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti “per gli anni 2023 e

2024”;

b) le parole “nel limite massimo di euro 37.259.690” sono sostituite dalle seguenti:

“nel limite massimo di euro 51.886.066, di cui euro 7.400.624 per l’anno 2023 ed

euro 44.485.442 per l’anno 2024”.

3.In favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri,

interessati dai flussi migratori, è riconosciuto un contributo straordinario per l’anno 2023. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito

un fondo con una dotazione pari a 5.000.000 di euro per l’anno 2023.

4. I criteri e le modalità di concessione del contribuito di cui al comma 3 sono

stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 3,

con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e

delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da

emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione.

5.Al fine di assicurare la funzionalità della rete dei centri di permanenza per i

rimpatri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e

l’effettività delle espulsioni degli stranieri irregolarmente presenti nel territorio

nazionale, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-

legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile

2017, n. 46, è incrementata di euro 7.000.000 per l’anno 2023.

6.Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all’articolo 9-bis, comma 3, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) le parole “, per la metà,” e “, per l’altra metà,” sono soppresse;

b) dopo le parole “in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza” sono inserite

le seguenti: “e ad interventi assistenziali straordinari”.

7.A tal fine, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’Interno per

“Interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare

gravità o estensione. Interventi assistenziali straordinari” sono incrementate di

euro 1.000.000,00 per l’anno 2023.

8. Al fine del proseguimento delle attività connesse allo stato di emergenza, relativo

all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla

popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto,

dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 e

successivamente prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei Ministri del 23

febbraio 2023 fino al 31 dicembre 2023 , è autorizzata la spesa di 180 milioni di

euro per l’anno 2023.

9. All’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito,

con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo le parole “2022 e 2023”

sono aggiunte le seguenti “e di 2,2 milioni di euro per l’anno 2024”.

10. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, pari a euro 280 milioni di euro per

l’anno 2023 ed euro 46.685.442 per il 2024 si provvede:

a) quanto a euro 13 milioni di euro per l’anno 2023, mediante utilizzo di quota

parte delle risorse rinvenienti dalle modifiche di cui alla lettera b) del comma 2;

b) quanto a 267 milioni di euro per l’anno 2023 e 46.685.442 per l’anno 2024 ai

sensi dell’articolo 23.

ART. 22.

( Modifiche all’articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1.All’articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) il comma 3, è sostituito dal seguente:

“3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili i dati di cui

al comma 1:

a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per le finalità di

cui all'articolo 62, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

recante Codice dell'amministrazione digitale;

b) ai Comuni, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC), disponibile

nell’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori

di pubblici servizi (IPA), di cui all’articolo 6-ter del decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, nelle more

della messa a disposizione dei servizi di ANPR relativi all’informatizzazione

dei registri dello stato civile;

c) all'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) per tutti i soggetti, non registrati

in ANPR, che hanno usufruito di prestazioni sanitarie erogate nell’ambito

del Servizio sanitario nazionale, di cui alle tipologie indicate nell’allegato E,

che non rientra tra i soggetti definiti al punto b) e c) del DPCM 1°giugno

2022, concernente l'Istituzione della medesima ANA;

d) all’ISTAT.”

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. Il Sistema Tessera Sanitaria, per consentire agli operatori sanitari

l’eventuale consultazione dei dati inseriti ai fini della rettifica degli stessi,

memorizza temporaneamente per un mese e rende immediatamente

disponibili le eventuali relative rettifiche ai soggetti di cui al comma 3.”

Capo V

Disposizioni finanziarie e finali

ART. 23.

(Disposizioni finanziarie]

1.Al fine di consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio

dello Stato delle agevolazioni per i bonus edilizi le risorse di cui all’articolo 119,

comma 16-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con

modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 sono incrementate di 15.000 milioni di

euro per l’anno 2023.

2. All’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera a) è

abrogata.

3. Le maggiori entrate di cui all’articolo 6 , pari a 404 milioni di euro per l’anno

2024, sono destinate nella misura di 216 milioni di euro, al Fondo per l’attuazione

degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui all’articolo 1, comma

2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, nella misura di 188 milioni di euro, al

fondo destinato all’attuazione della manovra di bilancio 2024-2026.

4. (....)

5. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dagli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16, 17, comma 1, 18, 20 e 21.si provvede.......

ART. 24.

(Entrata in vigore]

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato

alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta

ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque

spetti di osservarlo e di farlo osservare.

MANOVRA