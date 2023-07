Marco Montanaro nominato Direttore Generale Federvini

Il Consiglio della Federazione ha nominato Marco Montanaro Direttore Generale. Montanaro, 57 anni, ha maturato la sua ultima esperienza professionale in Kellogg's dove ha ricoperto il ruolo di Direttore Public Affairs per l’Europa, basato a Bruxelles.

In precedenza, il manager è stato Direttore delle relazioni istituzionali per il gruppo Barilla presso la sede generale dell’azienda in Italia.

Montanaro ha inoltre lavorato per The Coca-Cola Company, alla guida della direzione affari pubblici e comunicazione per l’Italia. In precedenza, il manager ha inoltre ricoperto le cariche di Direttore degli affari governativi europei per Philip Morris e di responsabile degli affari istituzionali europei per Eridania Beghin-Say (Gruppo Montedison), basato a Bruxelles.

Laureato in Giurisprudenza all’Università di Bologna, Montanaro ha proseguito la sua formazione manageriale presso l’IMD Business School di Losanna (Svizzera). Il manager ha ricoperto numerose cariche direttive presso associazioni industriali del largo consumo a livello nazionale, europeo e internazionale.

Marco Montanaro assumerà il suo nuovo incarico il 1° settembre 2023 e riporterà a Micaela Pallini, Presidente di Federvini.