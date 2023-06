Mario Serpillo, Presidente di UCI e Agripesca: acquacoltura come soluzione integrativa e sostenibile per la pesca

Il Presidente dell'UCI, Mario Serpillo, intervenendo anche a nome di Agripesca, durante il convegno “L’acquacoltura: tra ricerca, innovazione e sostenibilità” tenutosi a Tortoli (Nu), ha richiamato tra l’altro l’attenzione sulle straordinarie capacità delle ostriche, dellevongole e delle cozze di catturare l’anidride carbonica e di utilizzarla per la formazione del guscio. Questa peculiare facoltà di assorbimento di CO2, spiega il Presidente Mario Serpillo, attribuisce loro una funzione di primaria importanza per abbassare e contenere i livelli di anidride carbonica e di conseguenza il loro allevamento rappresenta a tutti gli effetti una soluzione innovativa anche per contrastare il cambiamento climatico.

In questo contesto – prosegue il Presidente dell’Uci - l’insieme dei vari tipi di acquacoltura rappresentano un’opzione valida e sostenibile, sia per i benefici che essi possono apportare all’ambiente, sia per il fatto di contribuire in modo sostanziale a soddisfare il fabbisogno alimentare della popolazione mondiale, fornendo un importante sostegno al settore ittico, attualmente in crisi.

Nell'ambito europeo, l'acquacoltura rappresenta il 20% della produzione ittica totale e si occupa dell'allevamento di oltre quaranta specie diverse, che costituiscono fonti alimentari preziose e nutrienti.

L'acquacoltura, negli ultimi decenni, si è progressivamente affermata come una delle pratiche produttive più efficaci ed attente, sia alla qualità che alla sostenibilità; in grado di far fronte alle richieste di un mercato in costante crescita. Inoltre, grazie ad un’aumentata sensibilità verso il benessere degli animali, in tempi più recenti, sono state implementate nei cicli produttivi le "migliori pratiche" per assicurare condizioni di vita accettabili per i pesci garantendo altresì laqualità dei prodotti e la sicurezza alimentare, a beneficio della salute umana.

Un altro aspetto di rilievo - sul quale si è soffermato anche a nome di Agripesca il Presidente Mario Serpillo - riguarda l'importanza delle alghe come risorsa cruciale per il futuro dell'alimentazione umana.

Le coltivazioni di alghe, inoltre, possono essere finalizzate alla produzione dello zooplancton, del fitoplancton e dunque alle larve dei pesci; esse rappresentano una fonte preziosa per garantire, fin dall’inizio, un ciclo di produzione completamente naturale e sostenibile e segnano una svolta rispetto ai sistemi di allevamento tradizionali.

Nelle sue conclusioni, il Presidente dell’UCI, Mario Serpillo, conferma, anche per l’acquacoltura, l'importanza dell'innovazione e della ricerca, sottolineando come essa rappresenti una risorsa fondamentale per sostenere il settore della pesca.

L'UCI e Agripesca si impegnano a proseguire con intenti congiunti la promozione di pratiche sostenibili e tecnologie all'avanguardia per garantire la sicurezza alimentare, laconservazione delle risorse marine e il benessere dei pesci d'allevamento.