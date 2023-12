Mario Serpillo, Uci: priorità 2024, impegno comune obiettivi strategici PAC per paesi UE e sviluppo partnership con paesi africani

Il Presidente dell'Unione Coltivatori Italiana (UCI), Mario Serpillo, ha manifestato pieno appoggio agli obbiettivi strategici fissati nel piano della PAC (Politica Agricola Comune) per i prossimi anni.

Il Presidente Mario Serpillo ha affermato che i piani strategici delineati nella PAC forniscono gli strumenti necessari ai Paesi appartenenti all’UE per riuscire a soddisfare il fabbisogno alimentare e la salute della popolazione, tutelare il reddito degli agricoltori e preservare sia le attività produttive che il tessuto sociale delle aree rurali, favorire il ricambio generazionale e l’innovazione, contrastare i cambiamenti climatici.

"La PAC costituisce un caposaldo per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea - ha dichiarato Il Presidente Serpillo - un ausilio vitale per gli agricoltori, soprattutto nel percorso di transizione verso un futuro più sostenibile. Un impegno forte da parte degli agricoltori stessi è cruciale per il successo di questa politica e i dati indicano che, in effetti, già si registra una loro significativa adesione, con una forte domanda di sostegno, compresa quella per i programmi volontari."

Il Presidente dell’UCI ha proseguito elogiando il lavoro svolto a tutti i livelli per agevolare la transizione ecologica ed ha espresso piena fiducia nelle potenzialità della nuova PAC per il raggiungimento, da parte dei Paesi dell’UE, degli obiettivi strategici in essa contenuti.

Egli ha inoltre posto in luce l'importanza di costruire partnership con i paesi in via di sviluppo, in particolare con quelli africani.

"Costruire partenariati solidi con i paesi africani è fondamentale per affrontare le sfide globali legate alla sicurezza alimentare e alla sostenibilità agricola", ha dichiarato il Presidente Mario Serpillo. "Dobbiamo lavorare insieme per promuovere pratiche agricole sostenibili, condividere conoscenze e risorse, e costruire un futuro in cui l'agricoltura contribuisca al benessere delle comunità, indipendentemente dai confini."

Il Presidente dell'UCI ha concluso auspicando per il 2024 il rafforzamento di un impegno concreto, da parte di tutti i soggetti coinvolti (imprenditoriali, istituzionali, politici) per realizzare una PAC che assicuri solide prospettive ad un settore agricolo resiliente e sostenibile per le generazioni a venire.