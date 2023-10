Masaf, Consiglio Stato boccia riorganizzazione: manca ratio modifiche. Ma promuove ruolo raccordo Capo gabinetto. IL PARERE

La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, nel corso dell'Adunanza di Sezione del 12 settembre 2023, 'boccia' lo schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri concernente il Regolamento recante la riorganizzazione del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Come era già successo in passato per modifiche simili relative ai dicasteri.

Il Consiglio di Stato - si legge - spiega come "appare evidente che per effetto del succedersi cadenzato delle reiterate disposizioni derogatorie, si è finito per stabilizzare trasformandolo in regola, un regime formale e procedimentale alternativo a quello ordinario. E, nel trasmettere il parere al Presidente del Consiglio dei ministri e al DAGL per le valutazioni di competenza - scrive il Consiglio di Stato - auspica l'avvio di una riflessione sistemica e generale per favorire un atteggiamento uniforme a tutti i ministeri sulla questione relativa alla necessità di una semplificazione dell'ordinamento. E ricorda il precedente riguardante il ministero dell'Interno.

Inoltre la sezione del Consiglio di Stato osserva che "nonostante lo stesso ministero proponente affermi che lo schema di regolamento comporta una 'integrale' modifica della struttura ministeriale, la 'relazione' predisposta per chiarire ed illustrare nei tratti essenziali e qualificanti, i termini, le modalità e le ragioni della prefigurata 'organizzazione' e 'disciplina' degli uffici è formulata nel suo complesso con tratto esplicativo scarno e sintetico, in termini piuttosto apodittici che realmente 'illustrativi' in quanto meramente ripetitivi o sostanzialmente riproduttivi, del testo dello schema normativo elaborato".

Secondo il Consiglio di Stato "manca la ratio delle modifiche introdotte" nonostante "le stesse comportino importanti spostamenti di materie dalla competenza di un dipartimento all'altro e la riorganizzazione integrale degli stessi".

"Nulla da osservare" invece, per la Sezione del Consiglio di Stato, sulla ripartizione del ministero in tre Dipartimenti per l'assolvimento dei compiti di competenza, procedendo alla loro modifica in Dipartimento della Politica agricola comune e dello sviluppo rurale; Dipartimento della sovranità alimentare e dell'Ippica; e Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela, della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, nonché ad istituire al comma 5 il Comitato di Coordinamento presieduto dal Capo di Gabinetto a cui partecipano i capi Dipartimento con la dichiarata finalità di assicurare la tempestiva attuazione degli indirizzi, dei programmi e delle funzioni assegnate ai Dipartimenti dal ministro".

E sottolinea la "evidente ed esclusiva funzione di centro di coordinamento del Comitato presieduto dal Capo di Gabinetto che istituzionalizza un luogo di raccordo delle attività dei tre dipartimenti".

In merito al trasferimento delle competenze relative al settore vitivinicolo dal Dipartimento della Politica agricola comune al Dipartimento della Sovranità alimentare e dell'Ippica secondo la Sezione "resta privo di una valida motivazione".

"In assenza di qualsiasi motivazione a supporto delle dette scelte organizzative - concludono dal Consiglio di Stato - motivazione non rinvenibile né nella relazione illustrativa né nell'ulteriore documentazione a corredo dello schema di decreto, entrambe appaiono non essere frutto di una ragionata verifica della potenziale incidenza delle opzioni organizzative sui risultati complessivamente attesi in ordine alla attività amministrativa orientata all'esercizio delle funzioni".

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica in PDF il Parere del Consiglio di Stato inviato al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni:

PARERE CONSIGLIO DI STATO Schema DPCM Riorganizzaizone MASAF