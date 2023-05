Masaf, da conferenza Stato-Regioni ok su riorganizzazione AGEA. Intesa su riparto fondo flavescenza dorata e foreste italiane

Oggi si è tenuta la Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Calderoli, che nell'ordine del giorno ha dato parere, tra le altre, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, e successive modificazioni, recante “Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”, sullo schema di decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente “Adozione del nuovo statuto dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA”.

Intesa poi, ai sensi dell’articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, sullo schema di decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Criteri di riparto e di gestione del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite”.

Infine intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 664, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, sullo schema di decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante “Criteri e modalità di utilizzo del Fondo per le foreste italiane – anno 2023”.

QUI IL TESTO DEL REPORT