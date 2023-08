Masaf, ecco il TESTO del decreto che lo riorganizza e lo cambia. 3 dipartimenti e Comitato coordinamento che fa capo al capo Gabinetto

Tre dipartimenti, (Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale; Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica; Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela, della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari) coordinati da un Comitato di Coordinamento istituito ad hoc presieduto dal capo di gabinetto Giacomo Aiello il cui obiettivo è quello di "assicurare la tempestiva attuazione degli indirizzi e dei programmi delle funzioni assegnate ai Dipartimenti dal Ministro, nonché delle funzioni trasversali".

Pronto - da quanto apprende AGRICOLAE - il decreto per la riorganizzazione del Masaf, destinato ad andare in Consiglio di Stato, poi a seguire in seconda lettura in Consiglio dei ministri e - dopo la registrazione in Corte dei Conti - in Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.

Il decreto prevede tre dipartimenti:

Il Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale: la Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea; la Direzione generale dello sviluppo rurale; la Direzione generale dell’economia montana e delle foreste.

Il Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica articolato in cinque uffici di livello dirigenziale generale: la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare; la Direzione generale per l’ippica; la Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura; Direzione generale e delle risorse umane; Direzione generale degli Affari generali e del Bilancio; Direzione generale di consulenza, studio e ricerca. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento operano due uffici di livello dirigenziale non generale.

Il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi che si articola, a livello di amministrazione centrale, in tre uffici di livello dirigenziale generale dei prodotti agroalimentari: la Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie (COPRAS; la Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari (PREF); la Direzione generale Uffici territoriali e Laboratori (TERR).

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONCERNENTE REGOLAMENTO RECANTE LA RIORGANIZZAZIONE DEL

MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE

FORESTE A NORMA DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 21

APRILE 2023, N. 44, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21

GIUGNO 2023, N. 74..

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

(Funzioni ed organizzazione del Ministero)

Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di seguito denominato

«Ministero», esercita le funzioni ed i compiti ad esso spettanti in materia di agricoltura e foreste,

caccia, alimentazione, pesca, produzione, prima trasformazione e commercializzazione dei

prodotti agricoli e della pesca, come definiti dall’articolo 38 del Trattato sul funzionamento

dell’Unione europea, nonché dalla vigente normativa europea e nazionale.

Il presente regolamento disciplina l’organizzazione del Ministero.

3.Il Ministero, per l’assolvimento dei compiti ad esso demandati, è articolato nei seguenti

Dipartimenti:

a) Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale; b) Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica; c) Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela, della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999, i Capi dei

Dipartimenti, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell’amministrazione e in attuazione

degli indirizzi del Ministro, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici

di livello dirigenziale generale compresi in ciascuno dei Dipartimenti e sono responsabili dei

risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da questi dipendenti.

Per assicurare la tempestiva attuazione degli indirizzi e dei programmi delle funzioni assegnate

ai Dipartimenti dal Ministro, nonché delle funzioni trasversali, è istituito il Comitato di

Coordinamento, presieduto dal Capo di Gabinetto, a cui partecipano i Capi Dipartimento. Il

comitato si riunisce una volta al mese o su richiesta del Capo di Gabinetto.

Art. 2.

(Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale)

Il Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale esercita le competenze del

Ministero in materia di politiche di mercato nel settore agricolo e agroalimentare, cura i rapporti

con l’Unione europea nella fase di formazione e di attuazione della normativa europea del

Consiglio, del Parlamento e della Commissione, salvi quelli relativi alla pesca e al settore

vitivinicolo, e promuove la tutela degli interessi forestali nazionali.

Il Dipartimento cura, nelle materie di spettanza del Ministero, le relazioni internazionali e con

l’Unione europea, anche in sede bilaterale e multilaterale, ivi compresi i lavori del G7 e del G20

dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), dell’Organizzazione per la cooperazione e

lo sviluppo economico (OCSE), della Convenzione Internazionale per la protezione delle piante

(IPPC) e dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’agricoltura e le risorse alimentari (FAO),

ove necessario in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,;

cura l’elaborazione di programmi di cooperazione internazionale e la relativa attuazione; esercita

le competenze in materia di: sviluppo del mondo rurale e, a valere sui fondi europei, delle imprese del sistema agricolo e agroalimentare; investimenti irrigui di rilevanza nazionale; politiche

strutturali e di sviluppo rurale dell’Unione europea e nazionali; tutela dei patrimoni genetici e

regolazione delle sementi e dei materiali di propagazione vegetale; tutela e valorizzazione della

biodiversità di interesse zootecnico, nonché della biodiversità vegetale ai fini del miglioramento

della produzione agricola e forestale; agroenergie, in coerenza con la programmazione nazionale

in materia; adempimenti relativi al regolamento (UE) n. 511/2014 per gli aspetti di competenza;

attività venatoria e gestione programmata della stessa; promozione e valorizzazione delle pratiche

agricole tradizionali e dei paesaggi rurali storici; economia montana nell’ambito della politica di

sviluppo rurale; programmazione nazionale in materia di agriturismo; valorizzazione del comparto

agrituristico nazionale; gestione del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29

marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, a sostegno dei redditi delle imprese agricole e

zootecniche colpite da calamità naturali, eventi climatici avversi, fitopatie, epizoozie e attacchi

parassitari; gestione del servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di contatto e

coordinamento per le materie disciplinate dal decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 19;

rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e

raccordo con le politiche forestali regionali; certificazione in materia di commercio internazionale

e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all’articolo 8-

quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unità specializzate

dell’Arma dei carabinieri; tenuta dell’elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui

all’articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10; consulenza, studio e ricerca nelle

materie di competenza. Il Dipartimento svolge le funzioni di cui all’articolo 1, comma 1, del

decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74; cura i rapporti con gli uffici della Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di

cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Dipartimento svolge altresì le funzioni di

Autorità di Gestione Nazionale del Piano Strategico della Politica agricola comune 2023-2027 ai

sensi dell’art. 123 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento operano due uffici di livello dirigenziale non

generale che svolgono le funzioni di Autorità di Gestione Nazionale del Piano Strategico della

Politica agricola comune 2023-2027 ai sensi dell’art. 123 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e,

che, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con

modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, svolgono, fatte salve le competenze delle Direzioni

generali del Dipartimento e senza sovrapporsi alle stesse, i seguenti compiti: supporto al

coordinamento tra le autorità di gestione regionali e gli organismi intermedi di cui all’articolo

3, numero 16), del citato regolamento (UE) 2021/2115, supporto al comitato di monitoraggio di

cui all’articolo 124 del citato regolamento (UE) 2021/2115.

Il Dipartimento è articolato nei seguenti tre uffici di livello dirigenziale generale: a) la Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea svolge le

funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività: trattazione, cura e

rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari a livello europeo ed internazionale per gli

aspetti di mercato, gli interventi settoriali, ad eccezione del settore vitivinicolo e i pagamenti

diretti; partecipazione ai processi di elaborazione della posizione del Ministero nella fase

ascendente del processo di formazione della politica agricola comune (di seguito denominata

PAC) e di determinazione del contenuto dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni dell’Unione europea connessi con tale politica; predisposizione delle disposizioni nazionali e degli

altri atti necessari ad assicurare l’attuazione del diritto europeo in materia di organizzazioni di

mercato agricolo ed agroalimentare, nonché di pagamenti diretti; analisi, monitoraggio e

valutazione sullo stato di attuazione della PAC, rappresentanza dell’ Amministrazione nel

Comitato speciale agricoltura, nei comitati ed nei gruppi di lavoro dell’Unione europea per la

elaborazione della normativa di settore; preparazione dei lavori del Consiglio dei ministri agricoli

dell’U.E.; tenuta dei rapporti con le istituzioni dell’Unione europea e con gli altri Stati membri,

nonché con i Paesi terzi, per le tematiche connesse agli aspetti di mercato e ai pagamenti diretti

della politica agricola comune; coordinamento dell’attività svolta, in materia di mercati,

dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dagli Organismi pagatori e dalle altre

amministrazioni statali deputate all’applicazione della regolamentazione dell’Unione europea ed

esecuzione degli obblighi dell’Unione europea; cura le relazioni istituzionali con le regioni e gli

enti territoriali; attuazione delle norme del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA);

monitoraggio dell’andamento dei mercati in collaborazione con le competenti Direzioni generali

del Ministero delle imprese e del Made in Italy e gli enti competenti in materia; trattazione delle

tematiche relative ai processi di allargamento dell’Unione europea e agli accordi bilaterali

dell’Unione con i Paesi terzi; rappresentanza degli interessi e delle posizioni nazionali, salvi quelli

relativi alla pesca, negli organismi internazionali multilaterali quali il G7 e il G20,

l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l’Organizzazione per la cooperazione e lo

sviluppo economico (OCSE); il Consiglio Oleicolo Internazionale (COI), l’Organizzazione

Internazionale della Vigna e del Vino (OIV) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per

l’agricoltura e le risorse alimentari (FAO); contingenti ed ostacoli tecnici e tariffari in materia di

importazione ed esportazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; applicazione degli accordi

internazionali concernenti i mercati e gli aiuti; attività di competenza relative alle politiche sulla

distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, ai sensi dell’articolo 58 del decreto-legge

22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al

riutilizzo delle eccedenze alimentari ed alla limitazione degli sprechi; attività concernenti il Codex

alimentarius di cui alla risoluzione della Commissione mista FAO-OMS del 3 luglio 1963;

gestione degli accordi internazionali in materia di risorse biologiche; gestione delle attività

ministeriali in sede UNESCO; regolamentazione dell’Unione europea concernente la raccolta dati

in riferimento alle attività svolte; accordi con Paesi terzi; misure connesse alla politica dei mercati;

supporto al Capo del Dipartimento nella funzione di Autorità di gestione nazionale del Piano

Strategico della politica agricola comune 2023-2027; in qualità di Autorità competente ai sensi

dell’ articolo 8 del Reg. (UE) 2021/211, la Direzione è responsabile del riconoscimento degli

organismi pagatori previsti dalla normativa dell’Unione europea e della supervisione dell’attività

dei medesimi;

b) la Direzione generale dello sviluppo rurale svolge le funzioni di competenza del Ministero

nei seguenti ambiti di attività: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed

agroalimentari in materia di sviluppo rurale; elaborazione e coordinamento delle linee di politica

di sviluppo rurale, in coerenza con quelle dell’Unione europea; tutela e valorizzazione della

biodiversità vegetale e animale; miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi agricoli

e zootecnici e definizione delle relative regole di certificazione, ivi comprese quelle sulla

riduzione delle immissioni; adempimenti relativi al Regolamento (UE) n. 511/2014 per gli aspetti

di competenza; coordinamento delle politiche in favore dell’imprenditoria agricola giovanile e femminile a valere sui fondi europei; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di

rilevanza nazionale di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile

1993, n. 96, nonché interventi per la razionalizzazione del sistema logistico irriguo nazionale e di

bonifica idraulica; attività di competenza relative alle materie trasferite dal decreto legislativo 3

aprile 1993, n. 96, e dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995,

104; la meccanizzazione agricola a valere sui fondi europei; problematiche in materia di aiuti di

Stato; programmi nazionali di ricerca; indirizzo degli istituti e laboratori operanti nell’ambito della

ricerca agricola e agroalimentare; innovazione e trasferimento tecnologico in agricoltura a valere

sui fondi europei; disciplina generale e coordinamento in materia di impiego delle biotecnologie

innovative nel settore agroalimentare; salvaguardia e tutela dei patrimoni genetici delle specie

animali e vegetali; regolazione delle sementi, dei materiali di propagazione, dei registri di varietà

vegetali, tenuta dei libri genealogici del bestiame di cui al d.lgs. n. 52/2018 e dei libri genealogici

di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, nonché attività di raccolta dati in

allevamento ai sensi dell’ art. 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52; elaborazione delle

linee di programmazione nazionale in materia di agriturismo, di multifunzionalità dell’impresa

agricola e sulla pluriattività in agricoltura; adempimenti connessi alla gestione del Fondo di

solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a sostegno dei redditi

delle imprese agricole e zootecniche colpite da calamità naturali, eventi climatici avversi,

fitopatie, epizoozie e attacchi parassitari; attivazione delle misure di aiuto per la ripresa economica

e produttiva delle imprese agricole danneggiate e per il ripristino delle strutture fondiarie connesse

all’attività agricola; gestione delle misure di aiuto per incentivare la stipula di contratti assicurativi

agevolati, per la copertura dei rischi climatici sulle coltivazioni e sulle strutture aziendali, dei

rischi fitosanitari sulle produzioni vegetali, delle malattie epizootiche e per lo smaltimento delle

carcasse negli allevamenti zootecnici; gestione del servizio fitosanitario centrale, quale autorità

unica di coordinamento e di contatto e di sorveglianza per le materie disciplinate dal decreto

legislativo 2 febbraio 2021 n. 19; coordinamento dei servizi fitosanitari regionali ai sensi

dell’articolo 49 del decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 19; adempimenti connessi al settore dei

fitosanitari, dei fertilizzanti, dei materiali di propagazione e ai registri delle varietà di specie

agrarie, frutticole, ornamentali e della vite; adempimenti connessi all’attuazione della normativa

europea sull’uso sostenibile dei fitofarmaci e al coordinamento delle politiche agroambientali;

attività in materia venatoria e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell’articolo 18,

comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; riconoscimento delle associazioni nazionali

venatorie; supporto al Capo del Dipartimento nella funzione di Autorità di Gestione Nazionale del

Piano Strategico della politica agricola comune 2023-2027;

c) la Direzione generale dell’economia montana e delle foreste svolge le funzioni di

competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività: rappresentanza e tutela degli interessi

forestali nazionali in sede europea e internazionale; coordinamento delle politiche forestali

nazionali e regionali; elaborazione delle linee di politica forestale, della montagna in coerenza con

la Fondo Nazionale per lo sviluppo della montagna (FOSMIT) e degli usi civici, anche con

riferimento al dissesto idrogeologico e alla mitigazione dei cambiamenti climatici; controllo e

monitoraggio del consumo del suolo forestale; elaborazione e coordinamento delle politiche della

filiera del legno, in coerenza con quelle dell’Unione europea; coordinamento delle politiche di

valorizzazione della biodiversità negli ecosistemi forestali; coordinamento e tutela dei patrimoni

genetici e del materiale di propagazione forestale, nel rispetto della normativa europea e

internazionale; tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e del sottobosco; tutela e valorizzazione della biodiversità forestale; adempimenti relativi al Regolamento (UE) n.

511/2014 per gli aspetti di competenza; gestione interventi forestali di cui alla delibera CIPE 6

agosto 1999, n. 132; adempimenti relativi all’attuazione Regolamento (UE) 2023/1115 del

Parlamento europeo e del Consiglio, limitatamente alla materia prima legno e ai relativi prodotti

di cui al suo allegato 1, in collaborazione e coordinamento con l’Autorità nazionale competente

sulle altre materie prime e prodotti oggetto del medesimo Regolamento; certificazione in materia

di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di

estinzione, di cui all’articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150,

tramite le unità specializzate dell’Arma dei carabinieri; tenuta dell’elenco degli alberi

monumentali e rilascio del parere di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013,

10; supporto al Capo del Dipartimento nella funzione di Autorità di Gestione Nazionale del

Piano Strategico della politica agricola comune 2023-2027; agro-energie e sviluppo fonti

rinnovabili fatte salve le competenze del Ministero dell’ Ambiente e della Sicurezza Energetica e

del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il Dipartimento si articola complessivamente in venti uffici dirigenziali non generali.

Art. 3.

(Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica)

Il Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica esercita le competenze del Ministero

nelle materie della pesca e dell’acquacoltura, delle politiche di filiera e di distretto, degli

investimenti e incentivi nazionali dell’ economia circolare, dello sviluppo delle imprese del

sistema agricolo e agroalimentare, favorendone l’accesso ai mercati, a valere sui fondi nazionali

della tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, dell’agricoltura

biologica e del settore vitivinicolo; ferme restando le competenze del Ministero delle imprese e

del Made in Italy e del Ministero della salute, svolge le funzioni attribuite dalla vigente

legislazione al Ministero in materia di etichettatura; esercita le competenze nel settore del mercato

del lavoro in agricoltura, comprese quelle relative all’immigrazione, anche con riferimento al

contrasto al caporalato per quanto non di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali; cura le relazioni istituzionali con le regioni e gli enti territoriali; cura l’attuazione delle

leggi pluriennali di spesa, i servizi generali e il personale, anche ai sensi del decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82; esercita le attività di competenza del Ministero relative al Sistema informativo

agricolo nazionale (SIAN), in coordinamento con il Dipartimento dell’ attuazione della politica

agricola comune ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74;

svolge l’attività di vigilanza amministrativa e assistenza agli enti, ai quali lo Stato contribuisce in

via ordinaria e agli altri enti, società e agenzie; assicura il supporto al funzionamento della

Camera arbitrale nazionale di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; cura

l’attività di comunicazione e di informazione nelle materie di competenza del Ministero, gestisce

le attività di promozione nelle materie di competenza del Dipartimento e coordina tutte le attività

di promozione del Ministero; esercita le competenze nel campo dell’educazione alimentare di

carattere non sanitario, cura in ambito nazionale ed europeo le campagne di comunicazione e

promozione agroalimentare e della pesca, delle foreste e dei controlli ICQRF, nonché del piano

strategico della PAC; svolge le attività relative alla partecipazione del Ministero alle fiere e supporta gli enti e le società vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere; svolge altresì le

competenze del Ministero nel settore dell’ippica e delle relative scommesse.

Il Dipartimento è articolato nei seguenti cinque uffici di livello dirigenziale generale: a) la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare svolge le funzioni di

competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività: sviluppo dell’economia circolare

nel settore agricolo e agroalimentare; elaborazione, in collaborazione con gli Uffici alle

dirette dipendenze del Capo Dipartimento, e attuazione delle linee di politica nazionale di

sviluppo settoriale, di filiera e di distretto; gestione degli incentivi nel settore agricolo e

agroalimentare, ivi compresi gli strumenti di programmazione negoziata e i contratti di

filiera e di distretto del cibo; disciplina generale e coordinamento in materia di qualità dei

prodotti agricoli e agroalimentari, in particolare protezione dei prodotti a indicazione

geografica DOP, IGP, STG; esercizio delle competenze attribuite dalla vigente

legislazione al Ministero in materia di Disciplinari produzione; certificazione delle attività

agricole ecocompatibili; elaborazione, in collaborazione con gli Uffici alle dirette

dipendenze del Capo Dipartimento, e attuazione delle politiche di sviluppo economico

delle imprese agricole, della cooperazione agroalimentare, nonché della trasformazione

dei prodotti agricoli, fatte salve le competenze del Ministero delle imprese e del Made in

Italy; in coordinamento con gli Uffici alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento,

gestione degli strumenti e degli incentivi a valere su fondi nazionali per l’attuazione delle

politiche in favore dell’imprenditoria agricola giovanile, femminile e di ricambio

generazionale, ivi compresi i contratti agrari e la ricomposizione fondiaria, delle politiche

imprenditoriali in agricoltura, della meccanizzazione agricola, dell’innovazione e del

trasferimento tecnologico in agricoltura e degli strumenti finanziari e di accesso al credito

per le imprese agricole e agroalimentari; promozione e valorizzazione del settore

vitivinicolo; esercita le competenze nel settore del mercato del lavoro in agricoltura, anche

con riferimento al contrasto al caporalato, per quanto non di competenza del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali; problematiche del lavoro nel mercato agricolo, comprese

quelle relative all’immigrazione, sviluppo delle politiche di contrasto allo spreco

alimentare e al recupero delle eccedenze in coordinamento con la direzione delle politiche

internazionali e dell’Unione europea; esercizio delle attribuzioni statali in materia

alimentare come definita all’articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199; supporto

organizzativo-logistico al Comitato nazionale vini; elaborazione della disciplina generale

e attività di coordinamento in materia di agricoltura biologica; definizione del regime e

delle modalità di gestione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, ai sensi

dell’articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4; definizione dei requisiti e delle

norme tecniche relative alle misure agroambientali, ivi compresi quelli relativi alla

produzione integrata, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4,

ai fini della valutazione economica delle misure stesse; esercizio delle attribuzioni in

materia di trasformazione e commercializzazione agroalimentare, nel rispetto delle

attribuzioni regionali; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni

nazionali dei produttori agricoli; borsa merci e vendita diretta dei prodotti agricoli;

trasparenza dei mercati e commissioni uniche nazionali;

b) la Direzione generale per l’ippica svolge le funzioni di competenza del Ministero nei

seguenti ambiti di attività: definizione delle linee di sviluppo del settore ippico; attività di

tutela del benessere degli animali impiegati nel settore ippico; attività di prevenzione e di

contrasto al doping; sviluppo dell’allevamento e definizione dei piani allevatoriali e

gestione dei Libri genealogici di propria competenza; gestione delle attività inerenti alle

abilitazioni degli operatori all’esercizio dell’attività ippica; gestione delle attività di

competenza connesse all’organizzazione dei giochi e delle scommesse sulle corse dei

cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;

programmazione delle corse e delle manifestazioni ippiche; gestione delle corse trotto e

galoppo e delle manifestazioni sella; organi giustiziali; promozione dell’ippica; gestione

del palinsesto televisivo e dei canali TV; gestione dei rapporti con le società di corse e con

gli organismi associativi; gestione delle risorse e del sistema dei pagamenti dei premi al

traguardo nonché delle provvidenze all’allevamento;

c) la Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura che, per le funzioni di

propria competenza, si avvale delle Capitanerie di porto, ivi compreso, sulla base delle

direttive del Ministro, il Reparto Pesca Marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di

porto, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

programmazione nazionale e linee guida internazionali in materia di pesca e acquacoltura,

ivi incluso il piano strategico nazionale per l’acquacoltura; trattazione, cura e

rappresentanza degli interessi nazionali nell’ambito della politica della pesca e

dell’acquacoltura, nelle relazioni con l’UE e le organizzazioni internazionali, ivi incluse la

FAO, l’OCSE e l’OMC e le organizzazioni regionali di pesca, nonché nelle relazioni

internazionali in sede bilaterale, ove necessario in raccordo con il dicastero degli affari

esteri; ricerca applicata alla pesca ed alla acquacoltura; attività ai sensi del regolamento

(UE) n. 1004/2017 e delle norme europee in materia di raccolta, gestione e uso di dati nel

settore della pesca; raccolta, trattamento e certificazione dei dati sulle attività di pesca ai

sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009 e delle relative norme europee; elaborazione

della disciplina generale e attività di coordinamento delle politiche relative alle attività di

pesca e acquacoltura; gestione delle risorse ittiche marine, dell’importazione e

dell’esportazione dei prodotti ittici, anche ai sensi delle normative europee finalizzate a

prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

tutela, valorizzazione, tracciabilità e qualità dei prodotti ittici, anche attraverso

l’elaborazione ed il coordinamento delle linee politiche e strategiche di sviluppo della

filiera; borsa merci e vendita diretta dei prodotti ittici della produzione primaria nazionale;

misure tecniche e di gestione relative all’attività di pesca marittima; attività afferenti al

Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura; aiuti di Stato in materia di

pesca e acquacoltura; gestione del Fondo per il credito peschereccio; Autorità unica

competente per il coordinamento dell’attività di controllo di tutte le autorità di controllo

nazionali responsabili del rispetto delle norme della politica comune della pesca; Autorità

di gestione nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP e

FEAMPA);

d) Direzione generale e delle risorse umane svolge le funzioni di competenza del Ministero

nei seguenti ambiti di attività: gestione unificata delle risorse umane; selezione,

reclutamento, mobilità esterna ed interna, per il personale nei ruoli dell’ ICQRF previa

intesa con il Capo Dipartimento; trattamento giuridico, retributivo e previdenziale, istruzione e gestione del relativo contenzioso; procedimenti disciplinari; attività di

formazione e aggiornamento professionale; relazioni con le organizzazioni sindacali,

supporto tecnico-organizzativo all’attività di contrattazione collettiva integrativa; politiche

del personale per le pari opportunità; attuazione di politiche di benessere organizzativo e

di conciliazione vita-lavoro; ; organizzazione e gestione della biblioteca del Ministero;

coordinamento e gestione delle attività dell’Ufficio relazioni con il pubblico; attività di

vigilanza sui consorzi agrari e sulle gestioni di ammasso;

e) Direzione generale degli Affari generali e del Bilancio svolge attività di amministrazione

e cura degli affari di carattere generale; gestione unificata delle risorse strumentali;

centrale unica di committenza per le acquisizioni di beni e servizi d’interesse di tutte le

diverse articolazioni del Ministero; prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro del

Ministero; gestione della funzione statistica di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 6

settembre 1989, n. 322; attività di competenza del Ministero relative al Sistema

informativo agricolo nazionale (SIAN), in coordinamento con Dipartimento della politica

agricola comune e dello sviluppo rurale ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 21

maggio 2018, n. 74 e le successive modifiche ed integrazioni, nonché in particolare

l’articolo 30 comma 3 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75; adempimento dei compiti

per l’attuazione della transizione digitale previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82; transizione alla modalità operativa digitale e conseguenti processi di

riorganizzazione; funzioni di supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione

e della trasparenza; attività di comunicazione e informazione nelle materie di competenza

del Ministero; in coordinamento con la Direzione Generale per la promozione della

qualità agroalimentare, promozione dei prodotti di qualità agricoli ed agroalimentari e dei

prodotti a indicazione geografica DOP, IGP, STG; coordinamento delle attività di

promozione di competenza delle altre strutture del Ministero; educazione alimentare di

carattere non sanitario e campagne di comunicazione istituzionali nelle scuole; servizi

informativi di pubblica utilità per i consumatori; attività relative alla partecipazione del

Ministero alle fiere e supporto agli enti e società vigilati dal Ministero per la

partecipazione alle fiere; comunicazione istituzionale, anche in riferimento agli strumenti

multimediali, alla rete Internet e ai social media; promozione della produzione

agroalimentare italiana in ambito europea e internazionale, anche ai sensi del regolamento

(UE) 1144/2014; coordinamento dell’attuazione delle leggi pluriennali di spesa;

predisposizione, d’intesa con gli altri Dipartimenti, del bilancio del Ministero;

f) Direzione generale di consulenza, studio e ricerca per le specifiche esigenze nelle materie

di competenza degli uffici del Dipartimento.

Presso il Dipartimento è previsto un posto di funzione di livello dirigenziale generale per le

specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici del

Dipartimento.

4 Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento operano due uffici di livello dirigenziale non

generale, i cui compiti sono: pianificazione strategica con riferimento agli strumenti, gli

investimenti e gli incentivi di competenza; gestione e supporto al coordinamento di attività e

progetti trasversali a più Direzioni Generali; coordinamento, in collaborazione con la Direzione

Generale per la promozione della qualità agroalimentare, delle politiche di sviluppo delle imprese

del sistema agricolo ed agroalimentare, della cooperazione agroalimentare, dell’organizzazione e

integrazione dei mercati, delle linee di politica di sviluppo settoriale, di filiera e di distretto;

vigilanza amministrativa e assistenza agli enti, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria e agli

altri enti, società e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero; gestione e coordinamento delle

attività di rilevazione statistica, ricerca e studi di competenza del Dipartimento; gestione dei

rapporti con le Regioni e con gli enti territoriali; rapporti con gli uffici della Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di

cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5 Il Dipartimento si articola complessivamente in ventiquattro uffici dirigenziali non generali.

Art. 4.

Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi

dei prodotti agroalimentari

Il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei

prodotti agroalimentari, di seguito denominato «Ispettorato», ferme restando le competenze del

Ministero delle imprese e del made in Italy, ha competenze nelle seguenti materie: prevenzione e

repressione degli illeciti nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei

mezzi tecnici di produzione per il settore primario; vigilanza sulle produzioni di qualità registrata

che discendono da normativa europea e nazionale; programmi di controllo per contrastare

l’irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi

terzi e i fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori ;

contrasto alle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra le imprese nella filiera agricola e

alimentare, nonché in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi

del decreto legislativo 8 novembre 2021 n.198; comunicazione istituzionale in raccordo con il

Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica; rapporti con le istituzioni dell’Unione

europea e con gli altri Stati membri, nonché con i Paesi terzi, per le tematiche di competenza del

Dipartimento. Ai fini dello svolgimento della propria attività, l’Ispettorato opera con organico

proprio e propria organizzazione amministrativa e contabile, in applicazione e nei limiti di cui

agli articoli 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 e articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre

2006, n. 296. L’Ispettorato si avvale della centrale unica di committenza e della stazione

appaltante ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli

acquisti di beni e servizi aventi importi superiori alle soglie di cui all’articolo 14 del decreto

legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L’ Ispettorato ha il coordinamento dell’attività di esecuzione

delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori presso gli uffici periferici e

i laboratori; verifica della qualità dei laboratori. L’Ispettorato assume l’acronimo ICQRF.

L’Ispettorato si articola, a livello di amministrazione centrale, in tre uffici di livello

dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate:

a) la Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure

sanzionatorie (COPRAS) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di

attività: contrasto alle pratiche commerciali sleali, anche avvalendosi degli Uffici territoriali;

procedure sanzionatorie in caso di infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti

agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale, nonché di infrazioni in materia di

pratiche commerciali sleali nei rapporti tra le imprese nella filiera agricola e alimentare di

competenza dell’Ispettorato e relativo contenzioso; rapporti con la Commissione UE e con le

Autorità competenti degli Stati membri UE in materia di pratiche commerciali sleali; avvio della

procedura di esecuzione forzata delle ordinanze-ingiunzioni mediante emissione dei ruoli;

gestione del bilancio dell’ Ispettorato; analisi e programmazione dei fabbisogni di risorse

strumentali e logistiche dell’Ispettorato in collaborazione con la Direzione Generale uffici

territoriali e laboratori e relativa contabilità economico- analitica; supporto tecnico-organizzativo

all’attività contrattuale di contrattazione collettiva integrativa; formazione specifica per il

personale dell’Ispettorato;

b) la Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari (PREF)

svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività: programmazione

delle attività istituzionali; analisi economiche delle filiere e analisi del rischio; riconoscimento

degli organismi di controllo e di certificazione nell’ambito dei regimi di produzione di qualità

registrata e previsti da normativa nazionale e europea; approvazione dei piani di controllo e

tariffari; vigilanza sugli organismi pubblici e privati di controllo nell’ambito dei regimi di

produzioni agroalimentari biologici e di qualità registrata, anche avvalendosi degli uffici

territoriali; attività di studio nelle materie di competenza dell’Ispettorato; rapporti con la

Commissione Europea e con altri organismi di controllo nazionali e internazionali;

c) la Direzione generale Uffici territoriali e Laboratori (TERR) svolge le funzioni di

competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività attraverso gli Uffici territoriali e i

Laboratori: controllo e campionamento dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di

produzione nei settori di competenza; procedimenti sanzionatori delegati dalla la Direzione

generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie e relativo

contenzioso, nonché emissione dei ruoli per le ordinanze ingiunzioni emesse; collaborazione con

la la Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure

sanzionatorie per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e con la Direzione generale della

prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari per la vigilanza sugli organismi di controllo

e certificazione; analisi dei campioni e attività di ricerca. Svolge, altresì, a livello centrale i

seguenti compiti: monitoraggio e valutazione dei programmi di attività svolti dagli uffici

territoriali e dai laboratori; coordinamento della gestione e manutenzione dei beni periferici

dell’Ispettorato; verifica della qualità dei laboratori; aggiornamento delle metodiche ufficiali di

analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; promozione di

attività di studio e ricerca nel settore analitico; analisi di revisione ai sensi dell’articolo 1, comma

8-bis, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

agosto 2004, n. 204, e gestione del laboratorio centrale deputato all’espletamento delle predette

analisi;

Il Dipartimento si articola complessivamente in otto uffici di livello dirigenziale non

generale, e, a livello territoriale, in undici uffici di livello dirigenziale non generale e quattro

laboratori, ciascuno dei quali costituisce un ufficio di livello dirigenziale non generale.

Art. 5.

Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Con provvedimento del Ministro viene individuato, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero,

il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza ai sensi dell’articolo 1,

comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 6.

Organismi operativi

Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri svolge i

compiti di cui agli articoli 7 e 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177

e le funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero di cui all’art. 174 bis, comma

2, del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, così come modificato dall’ articolo 17-septies,

comma 3, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto

2021, n. 113. Nell’ambito del Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare

svolge controlli straordinari sulla erogazione e percezione di aiuti europei nel settore

agroalimentare e della pesca e acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti

agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti ed esercita controlli

specifici sulla regolare applicazione di regolamenti europei e concorre, coordinandosi con

l’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell’attività di

prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti,

il reparto può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle

norme vigenti per l’esercizio delle proprie attività istituzionali.

Il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto, istituito presso il

Ministero, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, dipende

funzionalmente dal Ministro ed esercita funzioni di supporto alla Direzione generale della pesca

marittima e dell’acquacoltura per le attività di vigilanza e controllo della pesca marittima,

dell’acquacoltura e delle relative filiere. Esercita le funzioni di cui al decreto interministeriale 1°

febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2010, recante «Organizzazione

del Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto».

Art. 7.

Dotazioni organiche e misure attuative

Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono

ripartite nelle due sezioni del ruolo del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e

delle foreste «Agricoltura» e «Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione

frodi dei prodotti agroalimentari» di cui alle tabelle A e B allegate al presente regolamento.

In applicazione dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, dell’articolo 1, commi 166 e

167, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dell’articolo 19-bis del decreto legge 27

gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nonché dell’

art. 54 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché dall’art. 1, comma 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito

in legge del 21 giugno 2023, n. 74, il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale generale

è fissato in quindici posizioni, ivi comprese le posizioni dei tre Capi di Dipartimento, ed il numero

dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale è fissato in sessantanove, di cui due

presso gli uffici di diretta collaborazione.

Con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, da adottare ai sensi

dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell’articolo 17, comma 4-bis,

lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

del presente regolamento, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale

nell’ambito delle direzioni generali del Ministero, ivi compresi gli uffici e laboratori a livello

periferico e sono definite le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio.

Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è ripartito il

contingente di personale delle aree Funzionari, Assistenti e Operatori, come determinato dalle

tabelle A e B, in famiglie professionali. Con il medesimo provvedimento si provvede alla

distribuzione del personale dell’Ispettorato, nell’ambito della sede centrale e delle sedi periferiche

dello stesso.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

24 marzo 2020, n. 53 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72

sono abrogati.

Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

del bilancio dello Stato.

Fino all’adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all’articolo 7,

comma 3, ciascuna struttura ministeriale opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali

con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina.

In sede di attuazione delle attività di formazione, riqualificazione e riconversione del personale,

si tiene conto della nuova organizzazione del Ministero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti

normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Allegato 1

Tabella A (prevista dall’articolo 7, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE

SEZIONE AGRICOLTURA

=======================+================+

|Ruolo agricoltura |Unità

=======================+================+

|Qualifiche dirigenziali

+-------------------------------------+----------------------------+

|Dirigente di 1ª fascia | 11

+-------------------------------------+----------------------------+

|Dirigente di 2ª fascia |46 

+-------------------------------------+----------------------------+

| Totale | 57

+-------------------------------------+----------------------------+

|Aree

|

+-------------------------------------+----------------------------+

|Area Funzionari 521

+-------------------------------------+----------------------------+

|Area Assistenti 395 |

+-------------------------------------+----------------------------+

|Area Operatori

| 8

+-------------------------------------+----------------------------+

| Totale aree 924.|

+-------------------------------------+----------------------------+

| Totale 981

+-------------------------------------+----------------------------+

* di cui due presso gli uffici di diretta collaborazione.